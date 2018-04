Nissan in Formula E - A Los Angeles un evento dedicato alla nuova monoposto

quattroruote

(Di martedì 17 aprile 2018) Dopo l'anteprima al Salone di Ginevra e a quello di New York, ladedicata al campionatoE 2018/2019 è statamente esposta a Losnel corso di un, durante il quale è intervenuta anche l'ambasciatrice dei modelli elettrici giapponesi Margot Robbie.Livrea già svelata, mancano i nomi dei piloti. La livrea della, frutto del lavoro delGlobal Design Centre giapponese, è stata presentatarassegna internazionale svizzera, mentre la base tecnica è quella dellagenerazione delle vetture del campionato, profondamente evolute a livello aerodinamico e capaci di garantire maggiori libertà progettuali ai costruttori. Per il momento non sono stati svelati i nomi dei piloti ingaggiati per la prossima stagione.Le nuove vetture. La quinta stagione dellaE prenderà il via nel mese di dicembre, offrendo uno spettacolo ...