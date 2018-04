Nintendo Switch | il software di sistema si aggiorna alla versione 5 0 2

Biomutant e Darksiders 3 potrebbero arrivare anche su Nintendo Switch : Biomutant e Darksiders 3, illustri assenti al prossimo E3 2018 per una precisa, quanto singolare, scelta di THQ Nordic, vedranno la luce su PS4, Xbox One e PC, mentre non si è ancora parlato in modo ufficiale di una versione per Nintendo Switch.Tuttavia, sembra che ci sia qualche speranza di vedere i due giochi sulla piattaforma di Nintendo, almeno stando alla teoria dell'insider Pixelpar che si è dimostrato molto attento a determinati ...

Una manciata di videogiochi retro SEGA sono in arrivo su Nintendo Switch : Nintendo e SEGA hanno da poco annunciato una partnership che porterà su Nintendo Switch SEGA Ages, una collezione di oltre 15 videogiochi retro prevista per l'estate del 2018. Nel corso di un evento che si è svolto oggi in Giappone le due compagnie hanno rivelato i primi tre titoli inclusi nella line up di SEGA Ages, e con un comunicato ufficiale il publisher ne ha svelati altri due.I primi cinque giochi annunciati di SEGA AGES includono due ...

Pokémon per Nintendo Switch : ottava generazione o reboot? : Pokémon per Nintendo Switch è ancora un oggetto di mistero, ma il gioco dovrebbe essere in sviluppo presso Game Freak nonostante non sappiamo ancora nulla sull'ambientazione o i mostriciattoli che comporranno la nuova generazione. Nelle ultime ore, tuttavia, emergono teorie e rumor sulle creature che popoleranno il nuovo capitolo del celebre franchise: siamo sicuri che vedremo l'ottava generazione o, piuttosto, un reboot delle prime? Secondo ...

Dragon Quest 11 : la versione Nintendo Switch sarà basata su quella PS4 : Square Enix ha rivelato con parsimonia dettagli sul cosa aspettarsi da Questo nuovo Dragon Quest 11 per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Il gioco è giù uscito in Giappone lo scorso anno e ora sta dirigendosi anche verso il mercato occidentale con una release attesa per settembre, mentre la versione per la console ibrida della grande N sembra ancora lontana.Per quanto ha confermato ora il producer del gioco Hokuto Okamoto, Dragon Quest ...

Monster Crown sarà disponibile anche per Nintendo Switch : Studio Aurum dichiara che il suo progetto, Monster Crown, è confermato per Nintendo Switch.Come rimembra Nintendoeverything, si tratta di un progetto nato sotto forma di campagna Kickstarter, e solo in pochi giorni la campagna di raccolta fondi ha segnato il suo obbiettivo di 5000 dollari raccolti.Monster Crown è un titolo che tratta la collezione, l'allevamento e il combattimento di mostri. Studio Aurum intende supportare scontri e scambi ...

Football Manager Touch debutta su Nintendo Switch : Sports Interactive e SEGA Europe sono felici di annunciare il raggiungimento di un importante traguardo per la storia della serie Football Manager, ovvero la pubblicazione immediata di Football Manager Touch 2018 per Nintendo Switch in formato digitale su Nintendo eShop. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Football Manager Touch arriva su Nintendo Switch Football Manager è ...

Gal*Gun 2 arriva per Nintendo Switch : PQUBE conferma l'arrivo di Gal*Gun 2, ora disponibile all'acquisto nel mercato europeo per tutti i possessori di una Nintendo Switch.Come riporta MyNintendonews infatti, il gioco è disponibile sia per Play>Station 4 che per la macchina ibrida della grande N, il gioco è stato inoltre lanciato in America il 24 aprile mentre solo oggi arriva anche da noi.Gal*Gun 2 è un esilarante FPS in prima persona dai toni molto spensierati e colorati, nel ...

Jotun : rivelata la data d'uscita su Nintendo Switch : Thunder Lotus Games ha annunciato ufficialmente la data di uscita per Nintendo Switch di Jotun, l'affascinante titolo arrivato su PC nel 2015 e su console nel 2016 che si appresta ora ad esordire anche sulla console ammiraglia Nintendo.Jotun sarà disponibile su Switch a partire dal 27 aprile 2018 in una versione con grafica rimasterizzata e con un gameplay ottimizzato per rendere al meglio sulla console portatile. Nel gioco prenderemo i panni di ...

SNK 40th Anniversary Collection è in arrivo su Nintendo Switch : NIS America ha da poco annunciato SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch, in arrivo nell'autunno del 2018. La Collection include molti classici SNK degli anni '80 prima di Neo Geo e reintroduce e aggiorna questi classici per l'era moderna.Questa Collection includerà i seguenti titoli e altri ancora (che verranno annunciati prossimamente):Il 2018 segna il 40° anniversario del leggendario studio SNK. Per celebrare questa straordinaria ...

WWE 2K18 è davvero il peggior gioco su Nintendo Switch? - articolo : Abbiamo ricevuto molte richieste per questo articolo e dopo aver testato WWE 2K18 abbiamo capito perché. La versione per Switch si è costruita una certa reputazione sin dal lancio dello scorso dicembre; infatti, molti ritengono che sia il peggior gioco disponibile per questo sistema. Ci sono state segnalazioni di prestazioni terribili e di rallentamenti tali da rovinare l'esperienza, ma è il gioco è stato aggiornato di recente così abbiamo ...

Rocket League : il cross-play su Nintendo Switch è stato temporaneamente disabilitato : Psyonix ha comunicato nelle scorse ore che la funzionalità cross-play di Rocket League su Nintendo Switch è stata per il momento disabilitata, come segnalano i colleghi di VG247.Stando a quanto comunicato dagli sviluppatori, si tratta di una situazione temporanea e presto, con la pubblicazione dell'aggiornamento 1.44, il problema sarà risolto.Per chi non lo sapesse, la feature cross-play consente agli utenti Switch di giocare insieme a quelli ...

Nintendo Switch + Tech Program promette rivoluzione : le innovazioni alla portata di tutti! : Nintendo Switch si prepara ancora a rivoluzionare il settore dell'intrattenimento con nuove innovazioni sulla scia di Nintendo Labo: è quanto emerge dal recente annuncio effettuato dalla compagnia, che ha svelato il + Tech Program. Si tratta di un Programma che ha lo scopo di coinvolgere i team di sviluppo sia indipendenti che aspiranti, consentendogli di inviare le loro idee alla società e successivamente dimostrarle per creare un potenziale ...