Nino Formicola vince L’Isola dei Famosi 2018 | le sue prime parole

: Mi piacerebbe se stasera vincesse Nino Formicola. Un uomo equilibrato, con un'ottima dialettica, che ha dimostrato… - MarioManca : Mi piacerebbe se stasera vincesse Nino Formicola. Un uomo equilibrato, con un'ottima dialettica, che ha dimostrato… - MarioManca : Vittoria meritata, quella di #Nino Formicola. Un raggio di sole alla fine di un'edizione ricca di ombre e polemiche. #Isola - domeniconaso : Sono davvero felice per Nino Formicola. Una persona perbene. #isola -

(Di martedì 17 aprile 2018) Isola dei: trionfaE’ finita poco fa l’ultima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei. E are il reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi è stato nientepopodimeno che l’attore, in arte Gaspare. L’uomo stasera al televoto ha battuto in ordine la popolare soubrette Francesca Cipriani, l’ex campione di pallanuoto Amaurys Perez e, dulcis in fundo, la cantante Bianca Atzei. Un risultato che per il naufrago rappresenta sicuramente un suo personale riscatto dopo essere stato per anni accontanato dalla Tv. L’uomo nei mesi passati in Honduras ha convinto un po’ tutti grazie alla sua gentilezza e alla sua educazione. Difatti a Playa Dosha litigato molto raramente. E l’unica furiosa litigata che ha avuto è stata con Elena Morali qualche settimana fa. Il motivo? La ...