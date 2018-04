Nino Formicola vince Isola dei Famosi

Nino Formicola trionfa all'Isola : "Non sono morto con Zuzzurro" : Dopo la vittoria all'Isola dei Famosi, Nino Formicola si racconta e di fatto fa un bilancio di questa esperienza che per lui ha un significato particolare. Infatti al Corriere "Gaspare" racconta tutte le sue emozioni, il ritorno a casa e quella cena alle 4 del mattino: "sono arrivato a casa alle quattro di notte e poi mi sono fatto da mangiare... avevo una fame. Alle otto sono andato in strada per fare una ricarica al telefono, appunto, e lì c"è ...

Nino Formicola dopo L’Isola sogna un programma comico : Isola: Gaspare sogna di tornare in Tv con un programma comico Nino Formicola vince L’Isola dei Famosi 2018. Difatti l’uomo, proprio nella finalissima di ieri sera, è riuscito a eliminare naufrago dopo naufrago, guadagnandosi così la vittoria del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. L’annuncio della sua vittoria è stato seguito da un italiano su 2, facendo raggiungere a L’Isola ben il 48% di share. E tutto questo ha ...

Nino Formicola : "Dopo la morte di Zuzzurro - ero sottosopra - la mia vita andava a rotoli" : "Dopo la morte di Andrea io ero un po' sottosopra perché la mia vita stava andando a rotoli. Gaspare c'è ancora e, invece, mi sono ritrovato a 60 anni nel ruolo del debuttante". La rinascita artistica di Nino Formicola parte con la vittoria all'Isola dei Famosi. L'attore, divenuto noto negli anni '80 con il duo comico Zuzzurro e Gaspare, ha perso 5 anni fa il suo collega, amico e cognato, Andrea Brambilla, portato via da un ...

“Tristezza infinita”. Isola dei Famosi - vince Nino Formicola ma un secondo dopo la proclamazione un dettaglio - subito immortalato - sconvolge il pubblico. È polemica anche alla finale : la foto : Isola dei Famosi finita. anche la 13esima edizione, praticamente ‘nata e cresciuta’ a suon di scandali e critiche. Poteva, allora, terminare senza un’ultima? Certo che no. Ma non tutti i telespettatori se ne saranno accorti. Era tardi (la proclamazione del vincitore è arrivata all’una e mezza passata), è vero, ma il pubblico più social dell’Isola non si è certo fatto sfuggire un dettaglio che, ...

La disgrazia dell'Isola dei Famosi - flop finale ma la Marcuzzi festeggia. Grazie a Nino Formicola : La finalissima dell'Isola dei Famosi vinta da Nino Formicola , ' non ci credo, sono sottosopra' , ha tenuto incollati, fin quasi alle 2 di notte, 4.545.000 telespettatori pari al 26,43% di share. E ...

Nino Formicola : «L’Isola dei famosi? Una cura per uscire dal buio» : Nino Formicola, in arte Gaspare, ha vinto l’Isola dei Famosi 2018, forte di una inedita strategia. «Ho provato a spiegarlo agli altri naufraghi», racconta, «a casa non traspare che una piccolissima parte dei problemi che abbiamo». Delle punture dei moschito («Erano così tante che sembravo un puntaspilli»), del freddo inaspettato («La notte si barbellava»), della fame, poco si evince. «Quindi, perché lamentarsi?». Formicola, che mai si sarebbe ...

Mara Venier e Nino Formicola : l’audio choc contro i detrattori : Nino Formicola parla di un torto subito: il commento di Mara Venier In seguito alla proclamazione di Nino Formicola ieri all’Isola, Mara Venier si è avvicinata al vincitore di questa edizione e credendo di avere il microfono spento si è lasciata andare ad una serie di confidenze. Come ha potuto rivelarci pochi minuti fa Davide Maggio, la bionda opinionista dopo aver affermato a Nino di essere stata la sua più grande sostenitrice si ...

Isola dei Famosi - vince Nino Formicola - seconda Bianca Atzei! : Dopo una serata ricca di imprevisti e sorprese, la tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi vede vincitore Nino Formicola in arte Gaspare! Il comico vince con il 67% dei voti, sbaragliando la Atzei. L’ultima puntata del reality L’Isola dei Famosi ha incoronato vincitore Nino Formicola, che ha conquistato il pubblico per la sua ironia e la sua profonda umanità. Il comico, che ha colpito per la sua dialettica e la sua ...

Isola dei Famosi 2018 - vince Nino Formicola. Sorpresa di Valerio Staffelli ad Alessia Marcuzzi. Lei : “Striscia mi ha fatto stare male” : Nino Formicola, il Gaspare che insieme con Zuzzurro fece ridere milioni di italiani negli Anni 80 e 90, ha vinto L’Isola dei Famosi con il 67% dei voti. Quella del comico è stata una lunga e incredula cavalcata verso la vittoria finale: prima sconfiggendo Francesca Cipriani, poi battendo Amaurys Perez e infine avendo la meglio su Bianca Atzei, che tra un pianto e l’altro si è posizionata al secondo posto. Concorrenza sbaragliata, ...