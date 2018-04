New York | senza freni Transocean

Esplode un motore - terrore sul volo New York-Dallas : «Passeggera quasi risucchiata fuori» La diretta su Facebook : Momenti di terrore su un volo della Southern Airlines partito dall'aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Dallas e costretto ad un atterraggio d'emergenza a Philadelphia. Secondo le...

Esplode un motore - terrore sul volo New York-Dallas : «Passeggera quasi risucchiata fuori» Il video in diretta su Facebook : Momenti di terrore su un volo della Southern Airlines partito dall'aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Dallas e costretto ad un atterraggio d'emergenza a Philadelphia. Secondo le...

Ricerca : scoperti superbatteri resistenti nei topi di New York : Nella vita da megalopoli va messo in conto: può capitare di fare spiacevoli incontri e di scoprire che in casa, oltre ai residenti ufficiali, abitano anche scomodi ‘inquilini abusivi’. Succede a New York, dove l’ultima minaccia per la Salute degli abitanti, secondo quanto emerge da uno studio, viene portata direttamente a domicilio dai topi che di frequente infestano gli appartamenti. Un team di Ricercatori, analizzando ...

Peroni Cruda - eletta Lager dell’anno al New York International #Beer Competition 2018 : Il prestigioso riconoscimento è arrivato nel corso del New York International Beer Competition 2018, dove la “non pastorizzata” della famiglia Peroni è stata insignita del titolo di International Style Lager of The Year. Ebbene sì, stiamo parlando della miglior birra a livello internazionale della sua categoria per l’anno in corso, la Peroni Cruda. In gara c’erano 600 birre provenienti da 14 Paesi, sottoposte al giudizio di una ...

Piogge forti a New York - allagata la metropolitana. VIDEO - : Due stazioni sotterranee sono state chiuse per qualche ora. Il temporale ha colpito la città lunedì e l'acqua ha invaso la metropolitana

Pulitzer - premio a New Yorker e Nytimes per scoop sul caso Weinstein. Vince anche il Washington Post per il Russiagate : New Yorker, New York Times e Washington Post ancora una volta nell’Olimpo del giornalismo. Le due testate newyorkesi hanno vinto il premio Pulitzer nella categoria “servizio pubblico” grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Al Nytimes anche il premio per la politica interna, conquistato insieme al Washington Post, per le inchieste sul Russiagate. I vincitori del più prestigioso premio giornalistico del mondo sono stati ...

