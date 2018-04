Netflix vola al Nasdaq con la trimestrale

Più abbonati e ricavi : tutti i numeri di Netflix - che vola in borsa e vale 140 miliardi : Questi alcuni dei numeri della trimestrale , i dati finanziari relativi al primo trimestre 2018, di Netflix , grazie ai quali il colosso dello streaming tv vola anche in borsa: guadagna l'8% a 333,98 ...

Netflix fa pieno abbonati - vola in Borsa : ANSA, - ROMA, 17 APR - Netflix supera le attese degli analisti e vola in Borsa. Il colosso della tv in streaming archivia il primo trimestre con ricavi in aumento del 40% a 3,7 miliardi di dollari e un utile netto in crescita del 63% a 290 milioni di dollari. Il numero degli abbonati schizza a un ...

Netflix fa il pieno di abbonati - vola a Wall Street