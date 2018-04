Netflix | nel primo trimestre bilancio da record

Ian Somerhalder torna nel mondo dei vampiri grazie a Netflix : i dettagli su V-Wars : Ian Somerhalder non dimentica The Vampire Diaries. Tranquilli, non parliamo di notti insonni alle prese con i ricordi di una ex collega e fidanzata o di denti aguzzi da lucidare ricordando i vecchi tempi ma della voglia di rimettersi in gioco e di tornare a fare tv con una serie che lo riporterà in quello stesso mondo. Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato la notizia che riguardava il ritorno di Ian Somerhalder sul set per una serie tv ...

Tutto sull’uscita Iliad Italia : oltre 10 uffici - 1000 assunzioni e niente Netflix e Spotify nelle offerte : L'uscita Iliad Italia è vicina e il nuovo quarto operatore Italiano scalda i motori in vista della sua presentazione prevista prima dell'estate. Sul cruciale momento pre-lancio, è tornato a parlare il giovanissimo AD Italiano Benedetto Levi in una lunga intervista a IlSole24ore in cui parte della strategia è stata svelata, compresa la scelta di non offrire ai nuovi clienti contenuti inclusi nelle offerte come Netflix, Spotify e tanti ...

Cannes 2018 - nella guerra con Netflix “perde” anche Orson Welles. No all’ultimo film incompiuto sulla Croisette : Netflix non va a Cannes e ci rimette Orson Welles. Sembra la classica storia travagliata da preproduzione, produzione e distribuzione da film di Welles, ma è la realtà. The Other Side of the Wind, l’ultimo incompiuto film del regista statunitense morto nel 1985, è stato ritirato dal Fuori Concorso di Cannes 2018 dalla società che lo distribuisce, ovvero Netflix. È nota da almeno un anno la guerra tra il festival francese e i film dell’azienda ...

Sacha Baron Cohen sarà Eli Cohen nella miniserie Netflix The Spy : Eli Cohen è una dele spie più celebri al mondo. L'agente visse a Damasco sotto copertura negli anni '60, passando informazioni a Israele. L'uomo riuscì a farsi accogliere nell'alta società siriana e ...

La serie tv Tredici e Netflix di nuovo nel mirino : i genitori chiedono il rinvio della seconda stagione : Non c'è pace per la serie tv Tredici. L'associazione Parents Television Council (una sorta di Moige made in USA) ha chiesto a Netflix di rimandare l'uscita del nuovo capitolo, previsto per quest'anno. Secondo i genitori statunitensi, prima di essere rilasciata, la seconda stagione di 13 Reasons Why dovrebbe essere controllata e supervisionata da un gruppo di esperti, che dovranno valutare se è adatta o meno a un pubblico di minori. Non è la ...

Fra Disney e Netflix un «duello rusticano». E Sky balla nel mezzo : I?giganti dei contenuti e i big della tecnologia sono schierati gli uni contro gli altri in una lotta che vede nell'osmosi fra contenuti e tecnologie la vera sfida del futuro. Stazza, globalizzazione e integrazione verticale sono gli imperativi strategici, alla luce dei quali vanno letti i tentativi di acquisizione di Sky. ...

Olivia Taylor Luccardi - attrice Netflix violentata a Roma : «Vi racconto la mia notte di terrore nel taxi» : Olivia Taylor Luccardi, l'attrice statunitense di diverse serie tv targate Netflix, non si fidava di quel tassista abusivo che si era proposto di accompagnare lei e le sue amiche a casa, al...

"Eternal Sunshine of the Spotless Mind" è stato inserito nel catalogo Netflix : un indizio sulla serie tv che ne verrà tratta? : ... probabilmente i prossimi aggiornamenti del reboot seriale del film potrebbero essere legati al colosso streaming americano. Tuttavia, fuori dal campo della plausibilità, accontentiamoci intanto del ...

Sky - Netflix e le altre : rivoluzione streaming - cosa cambia nell'Ue : Grandi novità a partire dal mese di aprile 2018 per gli abbonati di Sky, Netflix, Mediaset Premium, Infinity, Amazon Prime o Timvision. Con il nuovo regolamento dell'Unione Europea sullo...

Stranger Things 3 - ecco il teaser della serie culto in arrivo nel 2019 su Netflix : Stranger Things si trova davanti ad un compito arduo: riuscire ad essere all’altezza delle aspettative dei fan dopo la seconda strepitosa stagione. Stanno iniziando a emergere dettagli sulla prossima stagione della serie di successo di Netflix, tra cui diversi nuovi bocconcini usciti da un evento di PaleyFest di fine marzo. ecco qui il teaser L'articolo Stranger Things 3, ecco il teaser della serie culto in arrivo nel 2019 su Netflix ...

Rapture - la storia del rap nella recensione della serie Netflix - SpazioGames.it : Visibile sulla nota piattaforma di video streaming dal 30 marzo, Rapture è dedicata a varie star dell'hip-hop di stampo mondiale, tra cui T.I., Rapsody, G-Eazy, Logic, Just Blaze, A-Boogie, 2 Chainz ...

Da Pasqua SkyGo - Netflix e Amazon visibili anche quando siamo in viaggio nell'Ue : Ad esempio, un utente che vive in Belgio e che ha sottoscritto un abbonamento a un servizio di musica in streaming avrà accesso, negli altri Stati membri, alla stessa selezione musicale che ha a casa ...

Netflix - sarà Gina Rodriguez a interpretare Carmen Sandiego nel film : Non è un mistero che Netflix sia al lavoro su un rilancio del brand di Carmen Sandiego con la produzione di una nuova serie animata ma anche di un film live action incentrato sulle vicende dell’inafferabile ladra anni Novanta; bene, a interpretarla sia fisicamente nel film, sia con la sola voce nel cartone, sarà l’attrice classe 1984 Gina Rodriguez, famosa soprattutto per il ruolo di Jane in Jane the Virgin. Chi è Gina ...

Ecco chi sarà Carmen Sandiego nel film di Netflix : Netflix ha trovato la sua Carmen Sandiego. Gina Rodriguez sarà la ladra internazionale nel film live-action del servizio di streaming tratto dal cartone animato degli anni Novanta a sua volta ispirato a una serie di omonimi videogiochi educativi. Il primo sito di spettacoli ad annunciarlo è stato l’americano Deadline. LEGGI ANCHEArriva anche il live-action di Lilli e il Vagabondo Preparatevi dunque a vedere l’attrice latinoamericana ...