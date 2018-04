Netflix fa pieno abbonati - vola in Borsa : ANSA, ROMA, 17 APR Netflix supera le attese degli analisti e vola in Borsa. Il colosso della tv in streaming archivia il primo trimestre con ricavi in aumento del 40% a 3,7 miliardi di dollari e un utile netto in crescita del 63% a 290 milioni di dollari. Il numero degli abbonati schizza a un ...

Netflix fa il pieno di utenti - ma per analisti titolo è sopravvalutato : Per questa ragione, il titolo del gruppo di contenuti video in streaming è salito nel corso del dopo mercato di Wall Street, aggiungendo oltre il 6% Nel dettaglio dei conti, nel trimestre che è ...