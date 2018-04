Netflix è diventata così grossa da poter tranquillamente snobbare Cannes Un' analisi

agi

: Con molto scetticismo ho iniziato questa nuova serie Netflix... devo dire che la prima stagione è diventata sempre… - Novecento1982 : Con molto scetticismo ho iniziato questa nuova serie Netflix... devo dire che la prima stagione è diventata sempre… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Per la piattaforma di streaming è una conferma doppia: l'espansione internazionale spinge la crescita e il ritocco dei prezzi di fine 2017 non ha messo in fuga gli utenti nei mercati più maturi. Tutt'...