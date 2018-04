Netflix decide di rinnovare On My Block

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018) La serie originaleco-ideata dall'autrice di Diario di una Nerd Superstar e uscita lo scorso Marzo verrà rinnovata. La notizia arriva direttamente dadopo poco meno di un mese dal debutto della teen-comedy che ha suscitato ilarità e grande favore tra il pubblico di tutte le età. La prima stagione, formata da dieci episodi da mezz'ora è stata pubblicata dalla piattaforma streaming lo scorso 16 Marzo e racconta la vita di un gruppo di adolescenti che vivono in un quartiere degradato di Los Angeles.Ruby, Jamal, Cesar e Monse insieme e a piccoli passi entrano a far parte di un mondo nuovo, quello degli adulti, ma non solo, si ritrovano a vivere in uno dei quartieri più malfamati di Los Angeles e lì crescere è un po' un dovere, così vengono a conoscenza della dura realtà del mondo degli adulti, che non è solo libertà e piaceri come sembra. Allora tra vittorie, libertà e paure ...