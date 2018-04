Netflix cresce senza sosta Ora sono 125 milioni gli abbonati

laragnatelanews

(Di martedì 17 aprile 2018) Guardando alle performance registrate danegli ultimi anni, appare evidente come la crescita del colosso dello streaming statunitense appaia davvero inarrestabile, con risultati che di anno in anno continuano a migliorare dimostrando l’ottimo lavoro fatto dai vertici della società nell’espandere la diffusione del servizio raggiungendo nuovi territori e producendo sempre nuovi contenuti di qualità.continua ad imporsi come la principale piattaforma di contenuti video in streaming presente sul mercato e investe enormi risorse nella produzione di contenuti originali, ma anche in accordi con altri network per espandere il suo catalogo. Il 2018 persi è aperto nel migliore dei modi come dimostrano i risultati del primo trimestre dell’anno condivisi proprio oggi, che confermano una ulteriore crescita globale della piattaforma che, adesso, può contare ...