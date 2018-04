‘Ndrangheta | confiscati 50 milioni a imprenditore di Reggio Calabria “Ha reso una cosca

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) “Un vero e proprio braccio economico” dellaTegano che con lui è diventata socia addirittura del Comune di. Su richiesta della Corte d’Appello, la Guardia di finanza ha confiscato beni per 50all’Giuseppe Rocco Rechichi ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Archi. Dopo il sequestro, i magistrati hanno disposto i sigilli definitivi al suo intero patrimonio costituito dalle società “Sica Srl” e “Com.Edil”, che si occupano del commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, e dalla “Rec.Im Srl” che è una società di compravendita di immobili. Ex direttore operativo della Multiservizi, fino a qualche anno fa società mista del Comune di, poi sciolta per infiltrazioni mafiose, Pino Rechichi era finito al centro delle inchieste “Archi” e “Astrea”. In quest’ultima indagine, coordinata dalla Dda diche aveva ...