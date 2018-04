NBA | Wade ferma i Sixers I Warriors vanno sul 2-0

Playoff NBA : Dwyane Wade fa il fenomeno - la moglie Gabrielle Union impazzisce su Twitter : Quando Dwyane Wade ha firmato per i Miami Heat lo scorso febbraio, un po' tutti si aspettavano che prima o poi avrebbe tirato fuori una prestazione "delle sue" ai Playoff . Anzi, il motivo del suo ...

NBA playoff - Philadelphia-Miami 103-113 : Wade - 28 - trascina gli Heat. Belinelli fa il suo : 16 : Philadelphia , 3, -Miami , 6, 103-113 , 1-1 nella serie, Dopo 17 vittorie consecutive arriva il primo stop per i 76ers. Miami, imparata la lezione della prima sfida della serie, difende con ...

Playoff NBA 2018 - Philadelphia-Miami 103-113 : Dwyane Wade porta a scuola tutti i Sixers - è 1-1 : Philadelphia 76ers-Miami Heat 103-113 Pat Riley sostiene, probabilmente a ragione, che una serie di Playoff non inizia davvero fino a quando una delle due squadre vince in trasferta. Chissà cosa deve ...

NBA - Dwyane Wade e un'altalena di emozioni : dalla morte di Joaquin Oliver al canestro decisivo : La seconda carriera di Dwyane Wade ai Miami Heat sembra sempre più " ogni giorno che passa " una sceneggiatura già pronta per Hollywood. Dall'isteria collettiva scatenata dal ritorno del figliol ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale : Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James , che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brooklyn Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 ...

NBA - vintage Dwyane Wade! Miami batte Philadelphia nel finale - 13 per Belinelli : Miami Heat-Philadelphia 76ers 102-101 IL TABELLINO A quanto pare c'è ancora tempo per appendere le scarpette al chiodo: Dwyane Wade ha regalato ai suoi tifosi di Miami una prestazione vintage, non ...