NBA | Portland | Lillard e McCollum non bastano | per battere i Pelicans servono gli altri

NBA - Davis travolge Portland : successo per New Orleans in trasferta in gara-1 : Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 95-97 L'unica vittoria esterna della prima notte di playoff NBA è quella raccolta a Portland da New Orleans, abile nel farsi trovare più pronta alla palla a ...

Playoff NBA 2018 - Portland contro il gigante Davis : Blazers-Pelicans - sfida tra All-Star : La singola vittoria di differenza racconta bene i rapporti di forza tra Portland e New Orleans, due squadre meno distanti di quanto si potesse immaginare lo scorso 26 gennaio. I Pelicans, saldamente ...

NBA risultati : Minnesota ai playoff dopo 14 anni - Portland ok - gli Spurs no : Il digiuno è finito. Minnesota ritrova i playoff 14 anni dopo la sua ultima apparizione, vincendo al supplementare un vero e proprio spareggio contro Denver, che resta fuori. I Wolves entrano come 8ª ...

NBA - San Antonio-Portland 116-105 - Ginobili 17 punti : La sua carta d'identità dice che ha 40 anni suonati ed è il secondo giocatore più vecchio in Nba. Manu Ginobili però in campo continua a fare magie come se avesse 10 anni di meno. C'è la sua firma, ...

NBA - Chris Paul trascina Houston : 27 punti e il canestro della vittoria contro Portland : Houston Rockets-Portland Trail Blazers 96-94 Tra Rockets e Blazers non va in scena la sfida tra playmaker tra Damian Lillard , che salta il duello diretto per un problema alla caviglia sinistra, e ...

NBA - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...

NBA - Tripla doppia di Simmons - nove in fila Sixers. Perde Gallinari al rientro contro Portland : Atlanta Hawks- Philadelphia 76ers 91-101 IL TABELLINO Ben Simmons rideva sotto i baffi insieme a Karl-Anthony Towns soltanto qualche giorno fa, sottolineando come l'imminente impegno contro gli Hawks ...

NBA : OKC perde ancora contro Portland - i Blazers si tengono stretto il 3° posto : Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 105-108 IL TABELLINO La bestia nera dei Thunder in questa regular season ha un nome, ma mai come questa volta sarebbe stato importante sfatare il mito. ...

Basket NBA - l ascesa di Portland raccontata da Lillard 'Siamo forti - possiamo andare in finale' : ROMA - Hanno stupito tutti nella Western Conference e le sconfitte contro Houston e Boston non incrinano quanto di buono fatto in questi mesi. I Portland Trail Blazers sono terzi a Ovest, alle spalle ...

NBA risultati : Harden con 42 punti ferma Portland - Boston beffa Oklahoma City : James Harden con 42 punti decide uno spettacolare Portland-Houston, in cui i Rockets chiudono a 13 la serie di successi dei Blazers. Emozioni dal sapore playoff anche a Boston: i Celtics, decimati ...

NBA 2018 : Houston ferma la striscia di Portland - altra sconfitta per i Clippers : Una notte intensa, con 7 partite disputate. I playoff si avvicinano ma ancora si attendono gli ultimi verdetti della stagione regolare, che però oggi potrebbe aver indirizzato il discorso qualificazione alla fase più calda della stagione NBA 2018. Non erano certo obbligati a vincere gli Houston Rockets, già abbondantemente primi a Ovest con una percentuale di vittorie superiore all’80%. Nella notte, però, 42 punti di James Harden per il ...

Basket - il recap della notte NBA : volano Houston e Portland - Magazine Pragma : Solamente due i match NBA disputatisi questa notte, ma che match. Come sempre la lega americana di Basket ha regalato spettacolo nonostante le squadre scese in campo siano state solo 4. Andiamo dunque ...

NBA risultati : Portland ha fatto 13 - New Orleans travolge Boston : Portland si conferma la squadra più calda della Nba, prendendosi a casa Clippers la 13ª vittoria di fila e spingendo un po' più fuori dai playoff la squadra di Danilo Gallinari. In chiave postseason ...

NBA - risultati della notte : Harden trascina Houston - 13 in fila per Portland : Clippers ko : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 120-129 TABELLINO Il quinto successo in fila di Houston assume toni ancora più importanti se si pensa che la squadra di D'Antoni ha vinto 22 delle ultime 23 gare ...