«Navigare sui siti  di incontri è già un tradimento» | la sentenza della Cassazione

Per la Cassazione Navigare sui siti di incontri è già un tradimento : Non commette abbandono di tetto coniugale la moglie che va via di casa dopo aver sorpreso il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne, perchè si tratta di una "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione". Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di un ex marito, che voleva addebitare la causa ...