National Geographic Festival delle Scienze | si alza il sipario

Summit scientifici - proiezioni e concerti : il martedì del National Geographic Festival delle Scienze : Il pianeta terra in tutto il suo splendore: la seconda giornata del National Geographic Festival delle Scienze, all’Auditorium Parco della Musica di Roma fino al 22 aprile, continua ad esplorare delle “cause delle cose” muovendo da una varietà di prospettive che celebrano la vita sul nostro Pianeta. In Sala Petrassi, dalle 10 alle 16, si alterneranno gli incontri dei più innovativi “Explorers” arrivati al Festival per condividere le loro ...

XIII National Geographic Festival delle Scienze a Roma : Nessi causali che non soltanto dominano il campo della scienza ma irrompono anche in ogni dimensione del nostro quotidiano. Si parlerà quindi della causalità in rapporto con il senso della libertà ...

Sky e National Geographic insieme per combattere inquinamento da plastica nei mari : Sky e National Geographic hanno annunciato oggi che uniranno le forze nell’impegno per l’eliminazione dell’impatto distruttivo dei rifiuti da plastica nei mari del mondo. A sostegno delle attività del fondo Sky Ocean Ventures, National Geographic metterà a disposizione 10 milioni di dollari insieme alla sua esperienza in ambito scientifico, a borse di studio e ricerca e alla forza della diffusione internazionale ...

National Geographic - Festival delle Scienze : da lunedì a domenica - Giornata Mondiale della Terra - oltre 300 incontri per tutti alla scoperta delle “cause delle cose” : Con oltre 340 eventi – di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ragazzi – la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze è pronta a guidare il pubblico alla scoperta delle Cause delle cose, l’intricata rete di relazioni causa-effetto con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Da lunedì 16 aprile l’Auditorium Parco ...

Da lunedì a Roma il National Geographic Festival delle Scienze : Roma, 14 apr. , askanews, Con oltre 340 eventi di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per ...

L’INGV al National Geographic Festival delle Scienze : Ricco il programma di appuntamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze che, dal 16 al 22 aprile, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, vede coinvolte istituzioni locali e nazionali, fondazioni, emittenti radio e TV e molti degli enti di ricerca italiani. Lo studio delle cause e delle relazioni causali è il tema del Festival: la ricerca più avanzata ci ...

Auditorium : presentato il National Geographic Festival delle Scienze 2018 : ... a cui si affianca idealmente un appuntamento sulle donne di successo nella scienza, organizzato dall'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, . Un'altra relazione speciale sarà quella con l'...

National Geographic Festival delle Scienze - al via un'edizione 'extralarge' : ... terra e ambiente, pensiero e creatività, , che comprende la presenza di un premio Nobel per la pace, la yemenita Tawakkol Karman, che giovedì 19 interverrà sul tema dei diritti civili; spettacoli ...

Torna a Roma il National Geographic Festival delle Scienze : Salvare gli oceani , esplorare il cosmo, sostenere l'economia circolare, dialogare di matematica, fare incontrare gli umani con gli umanoidi . Si snoda così il National Geographic Festival delle ...

Leonardo : sarà partner National Geographic Festival Scienze : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Scienziati, filosofi, innovatori, giornalisti, ricercatori e artisti prenderanno parte al National Geographic Festival delle Scienze, la manifestazione che si terrà a Roma dal 16 al 22 aprile e alla quale Leonardo, azienda di alta tecnologia, parteciperà come educational partner di laboratori e aree didattiche dedicati a giovani e giovanissimi. ‘L’iniziativa ‘ sottolinea Gianni De Gennaro, ...