Napoli | tra Udinese e Juve | tutti i dubbi di Sarri

Valmontone. in fiamme un Tir carico di birra : autostrada chiusa in direzione Napoli : Un grosso Tir che trasportava birra ha preso fuoco improvvisamente sull'autostrada del sole tra San Cesareo e Valmontone, perdendo parte del carico sulla carreggiata. Grossi disagi in direzione Napoli,...

Donnarumma ironizza sul match col Napoli e finisce sul Web. Travolto dagli insulti : Gianluigi Donnarumma finisce in una bufera di polemiche sul Web a causa di un video che era destinato allo zio, ma che poi è stato in qualche modo diffuso in Rete. Nella partita di domenica pomeriggio ...

Auto contro camion su Roma-Napoli Tre feriti e caos traffico : Scontro tra una vettura e un mezzo pesante, code e caos lunedì 16 sull'A1 verso Roma. L'incidente ha provocato anche il momentaneo blocco della circolazione tra Pontecorvo e Ceprano, in Ciociaria, con ...

Partiti e associazioni 'stranieri' a Napoli : Ma che in piazza fossero pochi, la dice lunga anche sull'ancora limitata capacità di mobilitazione del mondo dell'associazionismo. Il quale, con ogni evidenza, sconta un disinteresse diffuso della ...

Arrestati 3 ultras del Napoli : aggredito uno steward : La Gazzetta dello Sport racconta dell'episodio di violenza occorso prima di Milan-Napoli . Al varco del settore ospiti, tre ultrà del Napoli hanno pestato uno steward con pugni e calci utilizzando anche l'asta di una ...

Napoli-Sarri - ci siamo : c’è un solo modo per trattenere il tecnico : Napoli-Sarri- Resta avvolto nel mistero il futuro di Sarri sulla panchina del Napoli. Come riportato dai colleghi di “TuttoSport“, tra richiesta e offerta di rinnovo ballano ancora 1,5 milioni di euro. L’entourage del tecnico chiede 4 milioni netti all’anno, 2,5 milioni l’offerta di De Laurentiis. ACCORDO A 3 MILIONI? Una leggera forbice che potrebbe inclinare […] L'articolo Napoli-Sarri, ci siamo: c’è ...

Calci e pugni a steward - tre ultras del Napoli arrestati a San Siro : Tre ultras partenopei sono stati arrestati oggi allo stadio San Siro prima della partita di serie A tra il Milan e il Napoli. Secondo quanto reso noto dalla questura di Milano, gli arresti sono stati eseguiti dalla Digos durante i controlli di filtraggio ai varchi di accesso allo stadio. I tre tifosi del Napoli, tutti ventenni, durante le fasi di controllo al settore ospiti hanno aggredito uno steward con schiaffi e pugni e con l’asta di ...

Juve-Samp - Allegri : 'I ragazzi sono straordinari - sono fortunato ad allenarli. +6 sul Napoli? È ancora lunga' : Aveva chiesto una Juve arrabbiata, dopo la serata di Madrid; è stata una Juve lucida e cinica come quasi sempre accaduto in questa stagione. Massimiliano Allegri si gode il successo per 3-0 sulla ...

Douglas Costa entra e suggerisce tre volte : 3-0 alla Samp - +6 sul Napoli : 90'+3: risultato finale: Juventus-Sampdoria 3-0. 90 : tre minuti di recupero. 89 : Douglas Costa stavolta va in prima persona, di poco a lato. 81 : esce Khedira, entra Sturaro. 80 : corner di Douglas ...

Tra Milan e Napoli 0-0 che non serve a nessuno Donnarumma super : Il Napoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 a San Siro con Donnarumma che ha salvato il risultato nel recupero con una strepitosa parata. La Juve contro la Samp ha l'occasione di andare a +6 sui partenopei. Spettacolo tra Sassuolo e Benevento 2-2, il Bologna batte 2-0 il Verona

Serie A - 32^ giornata : Milan-Napoli - pareggio che fa male ad entrambe ma che spettacolo a San Siro. Il Benevento ferma il Sassuolo [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...