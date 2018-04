Napoli al bivio | contro l' Udinese è vietato sbagliare

Napoli - Avellino - Salernitana - Casertana e tutto il calcio campano ad un bivio Video : Il prossimo turno calcistico è l'ultimo prima dell'arrivo della primavera. E quando arriva la primavera nel calcio è tempo di volate, non sono più ammessi errori perché ormai la fine dei campionati si avvicina. Per le sei squadre campane impegnate nei primi tre campionati calcistici italiani il prossimo turno potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per capire quale potra' essere, realisticamente, l'obiettivo finale al quale ...

