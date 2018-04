Municipio III | Caudo corre per le primarie

Municipio III. Torquati (PD) : “Caudo e Ilari - ottime proposte” : Municipio III – “Sono certo che le candidature di Paola Ilari e di Giovanni Caudo abbiano entrambe il giusto profilo per concorrere a Primarie territoriali che indichino un percorso solido e largo fino alle elezioni municipali di Giugno. Le Primarie rafforzano le singole candidature, garantiscono unità e pongono le basi per un progetto comune che coinvolge tutte le anime che sono in campo in questa competizione elettorale: dal Pd ...

Municipio III - Caudo : io ci sono : Ringrazio i sottoscrittori dell’appello pubblico che nei giorni scorsi mi è stato rivolto. Io ci sono, d’altronde sarebbe fuori di senno tirarsi indietro. Io sono a disposizione di questo progetto per il MUNICIPIO III. Intraprendiamo un percorso nuovo a partire proprio da questo MUNICIPIO, un percorso civico all’interno del quale nasce la mia candidatura, che è a disposizione di tutta la città. Nei prossimi giorni organizzeremo ...

Mercato Forte Boccea di Roma - da studenti proposta per Municipio XIII : Indietro 13 aprile 2018 2018-04-13T14:55:28+00:00 Roma – studenti e istituzioni insieme per progetti di riqualificazione urbana. E’ quanto prevede il protocollo firmato nella sede del Municipio XIII, dalla presidente Giuseppina Castagnetta e l’universita’ degli studi di Roma La Sapienza, dipartimento Architettura e Progetto. Grazie a questo accordo, gli studenti potranno elaborare una serie di proposte […]

Marchionne (PD) : III Municipio - schiaffo a democrazia : Roma – Paolo Marchionne, ex capogruppo Pd in III Municipio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Sembrava che la sindaca Raggi avesse saggiamente deciso di defilarsi dalle questioni interne al M5S. Invece ci e’ cascata con tutte le scarpe”. “Dopo l’annuncio della ricandidatura a Presidente del Municipio della Capoccioni alle prossime elezioni del 10 giugno, la nomina della Capoccioni quale delegata ...

Roma. Raggi incarica Capoccioni per progetti sviluppo Municipio III : E’ stato conferito a Roberta Capoccioni l’incarico di collaborare a titolo gratuito nell’ambito delle funzioni svolte dalla sindaca di Roma

Roma : Municipio VIII - 28 aprile primarie centrosinistra : Roma – Sabato 28 aprile si svolgeranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza del Municipio VIII. Lo ha stabilito ieri in tarda serata il tavolo di coalizione. A sfidarsi, in vista delle elezioni in programma il 10 giugno, saranno il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, e l’ex consigliere della Garbatella, Amedeo Ciaccheri, animatore di Super8. Potrebbe essere della partita anche Nando ...

Roma : Municipio VIII - Foschi si candida alla Presidenza : Foschi: Le istituzioni che debbono essere sempre la casa di tutti Roma – Enzo Foschi, vicesegretario Dem nel Lazio, ha fatto un annuncio attraverso Facebook. “Care amiche e amici mi candido alle primarie per la Presidenza del Municipio Roma VIII. In una coalizione larga politica e civica con chiari valori di riferimento di chi cerca sempre di vedere il mondo con gli occhi dei più deboli e dei più soli. Sono sicuro di poter ...

Roma : Raggi gestirà direttamente III Municipio : La Raggi e gli assessori hanno preso formalmente le rispettive deleghe Roma – Virginia Raggi, la sindaca di Roma, ha riunito stamattina la Giunta capitolina nella sede del III Municipio della Capitale a piazza Sempione. Questo per il passaggio di consegne tra la prima cittadina e la ex presidente Roberta Capoccioni. La sindaca ora gestirà l’ente territoriale fino alle elezioni del 10 giugno. La Capoccioni era stata sfiduciata dal ...

Roma - a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10 giugno; Arrestato rapinatore seriale farmacie : Roma, musei civici APERTI A Pasqua E Pasquetta musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. ...

Elezioni - il 10 giugno le comunali. A Roma si vota per il III e VIII Municipio : Il 10 giugno si torna al voto per le amministrative. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei ...

Roma Municipio VIII - intervista a Ciaccheri : 'Unità a sinistra per vincere' : Il modello di coalizione che vogliamo deve mettere in campo la connesione tra forze politiche storiche della sinistra a liste civiche di una nuova generazione di politica territoriale'. http://www.

III e VIII Municipio al voto in primavera - probabile 3 giugno; Zingaretti : 'Lazio riparte da università e solidarietà' : 'Questo e' un luogo straordinario, unico al mondo, che viene restituito al pubblico' ha commentato il direttore del Parco archeologico, Alfonsina Russo. 20 marzo 2018

Roma : Municipio III - domani niente acqua : Predisposto un servizio di autobotti Roma – In alcune zone del III Municipio, domenica 11 marzo, sono in programma interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. L’obiettivo... L'articolo Roma: Municipio III, domani niente acqua proviene da Roma Daily News.

