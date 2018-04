MotoGP | nella sfida del GP di Austin anche l' incognita dell' asfalto levigato

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Valentino Rossi sfida Marquez - Dovizioso spera nella pioggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Argentina 2018, prova valida per il Mondiale MotoGP. Parte la caccia alla pole position sul tracciato di Termas de Rio Hondo, oggi scopriremo quale sarà la griglia di partenza della gara in programma domani. Rischio pioggia in questa zona del Paese che potrebbe davvero rimescolare tutte le carte in tavola. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia, Andrea ...

Lumberjack corre nella MotoGP con Franco Morbidelli : Il primo ama la natura oltre alle nuove tendenze street e urban. Il secondo ha conquistato nel 2017 il titolo di campione del mondo Moto2: da questa stagione Lamberjack e Franco Morbidelli scendono in pista sui circuiti del Moto GP, a fianco del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. Il marchio di calzature dall’iconica foglia d’acero è infatti il loro Official Sponsor sia nella Moto GP che nella Moto2. Proprio in occasione della gara d’inizio ...

Ducati e NetApp insieme per guidare la trasformazione digitale nella MotoGP : Sin dall'alba dell'era dei quattro tempi, che nel 2002 ha aperto le porte del Campionato del Mondo MotoGP alla Ducati, l'azienda italiana di base a Bologna ha lavorato instancabilmente per migliorare ...

LIVE Qualifiche MotoGP Gp Qatar classifica in tempo reale : i piloti che si affrontano nella Q1

MotoGP - morto Ralf Waldmann : fu rivale di Biaggi nella 250 : ROMA - Ralf "Waldi" Waldmann, 51 anni, ex pilota motociclistico in attività nel Motomondiale negli anni '90, è stato ritrovato in casa senza vita a Ennepental, in Germania. A scoprire il corpo è stato ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Ho un buon feeling con la Ducati. Stiamo lavorando nella direzione giusta” : Secondo a 51 millesimi dalla Yamaha di Maverick Vinales ed una costanza di rendimento invidiabile. E’ assolutamente positivo il bilancio della prima giornata di test per Andrea Dovizioso a Losail (Qatar). Doveva essere un tracciato gradito alla Ducati e la GP18 non ha deluso le attese. “Non è facile migliorare quando sei già in lotta per il campionato, ma sono contento perché ho un buon feeling e credo che abbiamo migliorato un ...