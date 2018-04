MotoGp | Marquez | ad Austin bei ricordi

MotoGp Austin 2018 diretta tv in chiaro Tv8 - orario/ Si rinnova il duello Rossi-Marquez : MotoGp Austin 2018 diretta tv in chiaro Tv8, orario: si rinnova il duello Rossi-Marquez. Negli Stati Uniti si ripeterà la sfida fra il pilota della Yamaha e il rivale spagnolo su Honda(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:41:00 GMT)

MotoGp - GP Americhe 2018 : Austin è il regno della Honda. Ma soprattutto di Marc Marquez : sarà lui il favorito numero uno : La MotoGP rimane nel continente americano ma si sposta al Nord, negli Stati Uniti, dove andrà in scena il GP delle Americhe. Sul circuito di Austin si torna in pista dopo i fatti di Termas de Río Hondo. Se ne è parlato molto, anche troppo, ma nel weekend la parola tornerà finalmente alla pista. Un circuito che vede un’unica grande favorita, la Honda. Austin ha fatto il suo debutto nel Motomondiale nel 2013 e da allora ha sempre vinto una ...

MotoGp - Altro che 'punizione'! Ecco perchè Valentino Rossi e Marc Marquez non saranno in conferenza stampa ad Austin : Valentino Rossi e Marc Marquez esclusi dalla conferenza stampa dei piloti ad Austin, ma non per colpa dell'episodio dell'Argentina: Ecco la verità E' iniziata la settimana del Gp delle Americhe, terza ...

MotoGp Ducati - Lorenzo : «Ci volevano sanzioni più severe per Marquez» : ROMA - Qualche giorno fa alla presentazione del suo libro Jorge Lorenzo aveva eluso qualsiasi domanda in riferimento allo scontro Rossi-Marquez, ma durante il programma televisivo 'El Hormiguero' alle ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : tutto come prima. Nessun provvedimento per Marc Marquez. Ezpeleta vuole parlare ad Austin : basterà? : La MotoGP è pronta per fare tappa ad Austin dove nel weekend andrà in scena il GP delle Americhe, terza prova di un Mondiale già infuocato dopo i fatti di Termas de Rio Hondo. Sul tracciato argentino, infatti, ne abbiamo viste di tutti i colori con Marc Marquez che dopo una manovra da ritiro patente in partenza è stato protagonista anche dello speronamento ai danni di Valentino Rossi: il Dottore era letteralmente imbufalito dopo la gara e anche ...

MotoGp Americas : da Roberts a Marquez - quarant'anni di corse in USA : USA terra di conquista per Honda Le ultime 14 gare MotoGP corse negli Stati Uniti sono state vinte tutte dalla Honda: la sequenza è iniziata ad Indianapolis nel 2010 con Pedrosa. Sono seguite tre ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : che il buonsenso tra Valentino Rossi e Marc Marquez prevalga per non degenerare in una corrida : La MotoGP vola ad Austin, ma forse la testa di molti è rimasta a Termas de Río Hondo. Il sorpasso tentato da Marc Marquez ai danni di Valentino Rossi sarà inevitabilmente il tema principale in pista nel GP delle Americhe, soprattutto nel caso in cui i due dovessero trovarsi molto vicini in pista. Il rischio che possano ripetersi i fattacci del 2015 è alto ma potrebbe essere facilmente scongiurato facendo prevalere il buon senso. Partiamo dai ...

MotoGp - Schwantz su Marquez : «Dovrebbe stare in probation» : ROMA - 'Penso che Marquez dovrebbe essere messo in probation per il resto della stagione'. È il parere della leggenda delle moto Kevin Schwantz, vincitore della classe 500 del motomondiale nel 1993, ...

MotoGp - Il contatto Rossi-Marquez divide il paddock - Schwantz ha le idee chiare : 'ecco cosa dovrebbero fare a Marc' : Non è uno sport di contatto e l'unica preoccupazione che deve avere un pilota è quella di essere battuto, non di essere colpito '.

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Duello Marquez-Rossi? Non mi interessa. Vincere con Ducati è un’ossessione - ci riuscirò” : Jorge Lorenzo ha presentato la sua biografia “Lo que aprendì hasta los 30” (“Quello che ho capito in questi 30 anni”). Lo spagnolo ha così potuto raccontare la sua carriera sportiva e anche le tante esperienza fuori dai circuiti. Qualche giornalista ha provato a chiedergli se ha paura quando guida insieme a Marc Marquez come ha dichiarato Valentino Rossi ma Jorge ha replicato: “Sono venuto soltanto per parlare del ...

MotoGp - Mike Webb : “Vi spiego le penalità a Marc Marquez. Altre sanzioni? Decidiamo ad Austin. Valentino Rossi non si fida di noi…” : Mike Webb, membro della Direzione Corse e del gruppo dei commissari della MotoGP, ha parlato per la prima volta riguardo ai noti fatti del GP di Argentina. In un’intervista rilasciata a Marca, Webb si è dilungato in merito alle penalità inflitte a Marc Marquez e ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi, fatto cadere dal Campione del Mondo: “Tutti gli incidenti sono diversi tra loro e noi prendiamo sempre ...

MotoGp - Mike Webb : “Vi spiego le penalità a Marc Marquez. Altre sanzioni? Decidiamo ad Austin. Valentino Rossi non si fida di noi…” : Mike Webb, membro della Direzione Corse e del gruppo dei commissari della MotoGP, ha parlato per la prima volta riguardo ai noti fatti del GP di Argentina. In un’intervista rilasciata a Marca, Webb si è dilungato in merito alle penalità inflitte a Marc Marquez e ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi, fatto cadere dal Campione del Mondo: “Tutti gli incidenti sono diversi tra loro e noi prendiamo sempre ...

MotoGp - Marc Marquez : “non cambio modo di correre” : Nulla è cambiato, a dirlo lo stesso Marc Marquez che afferma che continuerà a guidare nello stesso modo aggressivo che lo ha contraddistinto durante la gara di Termas de Rio Hondo. Gli strascichi della gara di MotoGP d’Argentina non hanno fatto cambiare idea al pilota spagnolo che continuerà a mettere in pericolo la vita degli altri piloti sia durante le gare che le qualifiche. Marc Marquez non vede alcun problema nel guidare in modo ...

MotoGp - Marquez Ho sbagliato - ma non cambierò modo di correre : ROMA - 'In Argentina ho sbagliato e sono stato giustamente penalizzato, ma sarò sempre me stesso e non cambierò il mio modo di guidare'. Marc Marquez torna sul contatto tra lui e Rossi di domenica ...