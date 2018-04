MotoGP | i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe Appena due podi e anche

oasport

(Di martedì 17 aprile 2018) Se, da un lato, il Circuitodi Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa perche, sul tracciato texano, ha collezionatoduein cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, masul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? La sensazione è che, ancora una volta, Marquez sia l’uomo da battere (dopo cinque successi in altrettante edizioni) conche dovrà ritrovare il feeling con una pista che, raramente, lo ha visto dare il proprio meglio. Andiamo a ricordare idi “Desmo Dovi” sui 5513 metri del COTA – Circuit of the Americas. L’esordio della gara texana avvenne nel 2013 con la prima vittoria di Marc Marquez....