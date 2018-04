MotoGP Austin 2018 | orari diretta tv | gara in chiaro su TV8?

MotoGP 2018 - ad Austin per rilanciare il campionato : Le ragioni dello sport possono, debbono prevalere, in un campionato che ha ancora tutto da dire e dove i conti, quelli veri, si fanno soltanto alla fine. MotoGP 2018, tutti i video

MotoGP - GP Americhe 2018 : tutto come prima. Nessun provvedimento per Marc Marquez. Ezpeleta vuole parlare ad Austin : basterà? : La MotoGP è pronta per fare tappa ad Austin dove nel weekend andrà in scena il GP delle Americhe, terza prova di un Mondiale già infuocato dopo i fatti di Termas de Rio Hondo. Sul tracciato argentino, infatti, ne abbiamo viste di tutti i colori con Marc Marquez che dopo una manovra da ritiro patente in partenza è stato protagonista anche dello speronamento ai danni di Valentino Rossi: il Dottore era letteralmente imbufalito dopo la gara e anche ...

MotoGP Yamaha - Zarco : «Punto alla prima vittoria ad Austin» : TORINO - È stato uno dei protagonisti del Gran Premio d'Argentina e anche ad Austin Johann Zarco punta ad essere tra i primi. Il francese vorrebbe giocarsi ancora una volta il podio e tentare di ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana ad Austin : La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD Venerdì 20 aprile ore 16.00-16.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta ore 16.55-17.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta ore 17.55-18.40, Moto 2, Prove libere 1, ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana ad Austin : Nel prossimo weekend (20-22 aprile), il grande Circus del Motomondiale tornerà protagonista ad Austin (Usa) per il terzo appuntamento iridato della stagione. In MotoGP, a tenere banco è il comportamento in pista di Marc Marquez. Il Cabronçito, reo di tante scorrettezze nello scorso GP d’Argentina, è finito nell’occhio del ciclone anche perché, tra le sue vittime, c’è stato Valentino Rossi. “Dottore” che, davanti ai ...

MotoGP - tutto pronto per Austin : in arrivo la terza gara della stagione : Il Gran Premio di Austin 2018 di MotoGp , domenica 22 aprile alle 21, ore italiane, e le qualifiche saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGp HD e su TV8. Si parte venerdì 20 aprile alle 16, ...

MotoGP - Mike Webb : “Vi spiego le penalità a Marc Marquez. Altre sanzioni? Decidiamo ad Austin. Valentino Rossi non si fida di noi…” : Mike Webb, membro della Direzione Corse e del gruppo dei commissari della MotoGP, ha parlato per la prima volta riguardo ai noti fatti del GP di Argentina. In un’intervista rilasciata a Marca, Webb si è dilungato in merito alle penalità inflitte a Marc Marquez e ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi, fatto cadere dal Campione del Mondo: “Tutti gli incidenti sono diversi tra loro e noi prendiamo sempre ...

MotoGP - Mike Webb : “Vi spiego le penalità a Marc Marquez. Altre sanzioni? Decidiamo ad Austin. Valentino Rossi non si fida di noi…” : Mike Webb, membro della Direzione Corse e del gruppo dei commissari della MotoGP, ha parlato per la prima volta riguardo ai noti fatti del GP di Argentina. In un’intervista rilasciata a Marca, Webb si è dilungato in merito alle penalità inflitte a Marc Marquez e ha risposto alle dure dichiarazioni rilasciate da Valentino Rossi, fatto cadere dal Campione del Mondo: “Tutti gli incidenti sono diversi tra loro e noi prendiamo sempre ...

MotoGP 2018 : Valentino Rossi e Marc Marquez - clima rovente e tensione a mille. Cosa succederà ad Austin? Duello infinito : Il clima è più incandescente che mai, la tensione è altissima, la situazione è davvero rovente e la MotoGP continua a fare discutere: la corrida in Argentina, dove Marc Marquez è stato assoluto protagonista in negativo speronando Valentino Rossi e operando una manovra illecita in partenza, continua a fare parlare di sé e rischia di lasciare strascichi importanti per il pRossimo futuro. Siamo soltanto al secondo appuntamento del Mondiale MotoGP ...