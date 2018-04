MotoGp | Agostini attacca Valentino Rossi | “cambi mestiere”

calcioweb.eu

: #MotoGp, Agostini attacca #ValentinoRossi: “cambi mestiere” - CalcioWeb : #MotoGp, Agostini attacca #ValentinoRossi: “cambi mestiere” - sillipiuk : RT @MdoppiaM: @AmandaW14038270 @MotoGP Giacomo Agostini is the first second Valentino Rossi!! - MdoppiaM : @AmandaW14038270 @MotoGP Giacomo Agostini is the first second Valentino Rossi!! -

(Di martedì 17 aprile 2018) Non si placano le polemiche indopo il gran premio in Argentina ed in particolar modo per il contatto trae Marc Marquez. Continua a lanciare frecciate al Dottore Giacomoai microfoni di Teledeporte: “dice che ora ha paura di competere con Marquez. Se è spaventato, sta facendo un altro lavoro, sta lavorando in banca. Ha trascorso la sua vita a 300 km/h e ora ha paura. Non capisco, è sicuramente un po’ esagerato. Oggi tutto questo è ancora molto caldo, ma io credo e spero che presto venga dimenticato tutto. Il problema deriva dal fatto che si tratta di Marquez e. Se fosse successo tra altri due piloti, come quello che è successo tra Zarco e Pedrosa, non si sarebbe alzato tutto questo polverone. Infatti Dani ha fatto un grosso incidente ma non ci sono stati tutti questi strascichi polemici”. L'articolo...