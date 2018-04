MotoGP 2018 | ad Austin per rilanciare il campionato

MotoGP - GP Americhe 2018 : tutto come prima. Nessun provvedimento per Marc Marquez. Ezpeleta vuole parlare ad Austin : basterà? : La MotoGP è pronta per fare tappa ad Austin dove nel weekend andrà in scena il GP delle Americhe, terza prova di un Mondiale già infuocato dopo i fatti di Termas de Rio Hondo. Sul tracciato argentino, infatti, ne abbiamo viste di tutti i colori con Marc Marquez che dopo una manovra da ritiro patente in partenza è stato protagonista anche dello speronamento ai danni di Valentino Rossi: il Dottore era letteralmente imbufalito dopo la gara e anche ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : che il buonsenso tra Valentino Rossi e Marc Marquez prevalga per non degenerare in una corrida : La MotoGP vola ad Austin, ma forse la testa di molti è rimasta a Termas de Río Hondo. Il sorpasso tentato da Marc Marquez ai danni di Valentino Rossi sarà inevitabilmente il tema principale in pista nel GP delle Americhe, soprattutto nel caso in cui i due dovessero trovarsi molto vicini in pista. Il rischio che possano ripetersi i fattacci del 2015 è alto ma potrebbe essere facilmente scongiurato facendo prevalere il buon senso. Partiamo dai ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana ad Austin : Nel prossimo weekend (20-22 aprile), il grande Circus del Motomondiale tornerà protagonista ad Austin (Usa) per il terzo appuntamento iridato della stagione. In MotoGP, a tenere banco è il comportamento in pista di Marc Marquez. Il Cabronçito, reo di tante scorrettezze nello scorso GP d’Argentina, è finito nell’occhio del ciclone anche perché, tra le sue vittime, c’è stato Valentino Rossi. “Dottore” che, davanti ai ...

MotoGP 2018 - Daniel Pedrosa : «Io non ho più paura» : «Sono diventato una persona fissata con l’imparare. Imparare mi fa sentire fresco, mi dà entusiasmo e la sensazione di usare il mio tempo in modo significativo. In passato mi importava solo delle corse: crescere è iniziare ad aprire le finestre». Che cosa ha visto, fuori dalle “finestre”? «Un esempio è come ho imparato a trattare il corpo. Prima il mio funzionamento era: la mente dà gli ordini, il corpo obbedisce. Poi, dopo tanti incidenti e ...

MotoGP 2018 - Marc Marquez : 'Continuerò a spingere al massimo. Valentino Rossi? Uno come gli altri' : Da San Paolo, in Brasile, dove si trova per un evento legato al Team Estrella Galicia 0'0, arrivano nuove parole del campione del mondo uscente : "Non cambierò il mio modo di correre in pista. L'ho ...

MotoGP 2018 : Valentino Rossi e Marc Marquez - clima rovente e tensione a mille. Cosa succederà ad Austin? Duello infinito : Il clima è più incandescente che mai, la tensione è altissima, la situazione è davvero rovente e la MotoGP continua a fare discutere: la corrida in Argentina, dove Marc Marquez è stato assoluto protagonista in negativo speronando Valentino Rossi e operando una manovra illecita in partenza, continua a fare parlare di sé e rischia di lasciare strascichi importanti per il pRossimo futuro. Siamo soltanto al secondo appuntamento del Mondiale MotoGP ...

MotoGP 2018 - GP Argentina - partenza Marquez - Carmelo Ezpeleta : 'Dorna non ha colpe' : Arrivano le prime parole ufficiali da Dorna dopo il GP d'Argentina attraverso l'ad Carmelo Ezpeleta , che comincia dalla partenza movimentata della MotoGP : "Le garesono state molto complicate a causa ...

MotoGP 2018 - cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina : può saltare una gara? : Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tra i due litiganti…gode Andrea Dovizioso. Il forlivese guadagna terreno e supera lo scoglio argentino : Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ il caso di Andrea Dovizioso, dopo il sesto posto ottenuto nel GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati, ha sofferto davvero tanto, nel corso della gara sudamericana, le difficoltà di percorrenza in curva della propria moto e su un asfalto umido, tendente all’asciutto, il feeling con l’avantreno era decisamente sotto il ...

MotoGP Argentina 2018 - Marquez butta fuori Rossi. Valentino : "E' pericoloso" : Lo spagnolo ha fatto cadere il Dottore. Rossi: "Ho paura a stare in pista con lui". Dopo ai box quando è andato a scusarsi Uccio gli ha detto di andare via. Duro il team manager Yamaha Jarvis