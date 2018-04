Morbillo in Italia | oltre cento malati nel Lazio

Morbillo - in Italia è record : al via un piano straordinario vaccini in Sicilia : I vaccini rappresentano una scoperta fondamentale nella storia della medicina, in quanto hanno permesso di curare malattie infettive altrimenti destinate a fare il loro corso senza poter essere contrastate efficacemente. Tuttavia in questi ultimi anni, principalmente a causa di informazioni poco corrette circolanti in rete, è diminuito il numero dei genitori che vaccinano i figli contro le malattie infettive. Le conseguenze di una scelta del ...

Morbillo in Italia - ultime notizie : 411 contagi in due mesi - la metà in Sicilia : L’epidemia di Morbillo ha numeri importanti, secondo i dati in mano all’Istituto Superiore di Sanità. In due mesi si sono contati 411 contagi (la metà circa in Sicilia), quattro morti e una decina di casi gravi. L'età media è stata di 25 anni, mentre 92 sono i contagi riferiti a bambini sotto i 5 anni di età, di cui 28 con meno di un anno. Gianni Rezza, direttore del dipartimento di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, ha ...

Bimbo di 10 mesi muore di Morbillo a Catania : in Italia 411 casi e 3 morti dall’inizio dell’anno : Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al morbillo: il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale finché, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Il Bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una ...

Casi di Morbillo in Messico : collegati ad italiani : Registrati Casi di morbillo in Messico: le autorità hanno reso noto che “il Sistema Nazionale di Sorveglianza Epidemiologica (SINAVE) ha identificato a Città del Messico, tre Casi. Il primo corrisponde a una donna di 39 anni di origine italiana, residente della Delegazione Benito Juarez; il secondo a un bambino di eta’ inferiore ad un anno, il figlio della donna di 39 anni, e il terzo caso corrisponde a una donna di 48 anni, che si ...

Allarme Morbillo - epidemia in corso in Romania e Italia : un morto ogni 80 casi - troppi non vaccinati : Nel 2017 in Europa il Morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è manifestata più violentemente sono stati Romania (5560) e Italia (5004). A sostegno dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sui crescenti casi di Morbillo in Italia, ecco la riflessione degli specialisti infettivologi ...

Salute - ISS : dal 2013 in Italia oltre 10mila casi di Morbillo e 215 di rosolia : Il rapporto mensile diffuso oggi dall’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che dall’inizio del 2013 sono stati segnalati 10.320 casi di morbillo in Italia e 215 di rosolia in Italia. Nel caso del morbillo 2.269 casi risalgono al 2013, 1.695 al 2014, 255 al 2015, 861 al 2016, 5.076 al 2017 e 164 sono stati registrati nel 2018. L’infezione mostra picchi epidemici (di più di 300 casi) nei mesi di giugno 2013 e gennaio 2014, ...

Salute - OMS : boom di casi di Morbillo in Europa nel 2017 - l’Italia tra i 3 Paesi più colpiti : In occasione dell’incontro tra i Ministri della Salute europei in Montenegro, l’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto che nel 2017 il morbillo ha ucciso 35 persone e ne ha colpite 21.315 (il 400% in più rispetto al 2016, quando si era registrato un record al ribasso con 5273 casi. Quindici i Paesi più colpiti delle epidemie: ai primi 3 posti Romania, Italia e Ucraina. L'articolo Salute, OMS: ...

Vaccini - Italia ancora ultima L'anno nero del Morbillo : Roma Cronaca di un'epidemia annunciata. Il 2017 resterà negli annali della salute degli Italiani come L'anno nero del morbillo con oltre 5.000 casi e 4 decessi attribuiti al virus. La causa è ...