Monte dei Paschi di Siena/ Mps e i dati di Bankitalia sulle sofferenze bancarie (oggi - 17 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa resta sopra quota 2,65 euro ad azione. I dati della Banca d'Italia sulle sofferenze bancarie. Ultime notizie live di oggi 17 aprile 2018(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:09:00 GMT)

Montecitorio shock : nei bagni dei deputati è comparsa una svastica : Montecitorio shock: nei bagni dei deputati è comparsa una svastica Sgomento alla Camera dopo la scoperta; avviati accertamenti Continua a leggere

Montecitorio - svastica e inno nazista incisi in un bagno dei deputati : La frase in tedesco, «Es braust unser panzer», è tratta da un inno della Wehrmacht: significa «Sta già ruggendo il nostro carro armato». Già decisa la rimozione della scritta

Montecitorio shock : nei bagni dei deputati è comparsa una svastica : Una piccola svastica è stata incisa nel legno dello stipite interno della porta di uno dei bagni dei deputati al piano terra di palazzo Montecitorio, a Roma. Il simbolo nazista, inciso probabilmente ...

Vinitaly - Caterina Dei : Nobile di Montepulciano è vino "friendly" : Verona, , askanews, - Una donna, una toscana, alla guida di una delle storiche cantine della Val d'Orcia. É Caterina Dei, a capo delle cantine di famiglia di Montepulciano, protagonista al Vinitaly a ...

Svastica e frase nazi incise nel bagno dei deputati a Montecitorio : Roma, 16 apr. , askanews, Una Svastica è stata incisa nel legno dello stipite interno della porta di uno dei bagni degli onorevoli al piano terra di palazzo Montecitorio. Il simbolo nazista, inciso ...

Svastica incisa nel bagno dei deputati a Montecitorio : Roma, 16 apr. , askanews, Una piccola Svastica è stata incisa nel legno dello stipite interno della porta di uno dei bagni degli onorevoli al piano terra di palazzo Montecitorio. Il simbolo nazista, ...

Montecitorio - nei bagni dei deputati incise una svastica e un inno della propaganda nazista : Una svastica e una frase facente parte di un inno della propaganda nazista sono apparsi nei bagni di Montecitorio utilizzati dai deputati, incise su di uno stipite del piano dell'Aula della Camera.Continua a leggere

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa chiude sopra quota 2 - 65 euro (oggi - 16 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude sopra quota 2,65 euro ad azione. Le sette imprese finaliste di Officine Mps. Ultime notizie live di oggi 16 aprile 2018(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:34:00 GMT)

Monte dei Paschi di Siena/ Mps e le parole di Visco sui rischi dell'addendum Npl (oggi - 16 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa resta sotto quota 2,7 euro ad azione. Le parole di Ignazio Visco sull'addendum Npl. Ultime notizie live di oggi 16 aprile 2018(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:12:00 GMT)

PieMonte : cresce il numero dei trapianti : www.focus.it, . Nel 2017, in Piemonte, c'è stato un aumento dei trapianti di 15 punti percentuali. Nel corso dell'anno scorso, come ricorda l'Ansa , sono stati eseguiti 248 trapianti di rene, 148 di ...

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - lanciato il conto corrente per le Pmi - oggi - 14 aprile - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sotto quota 2,7 euro ad azione. Il conto corrente per le Pmi.

Monte dei PASCHI DI SIENA/ Mps - lanciato il conto corrente per le Pmi (oggi - 14 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sotto quota 2,7 euro ad azione. Il conto corrente per le Pmi. Ultime notizie live di oggi 14 aprile 2018(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:13:00 GMT)

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - Morelli : nessuna aggregazione in vista (oggi - 13 aprile) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa torna sopra quota 2,7 euro ad azione. Morelli: nessuna aggregazione in vista. Ultime notizie live di oggi 13 aprile 2018(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:26:00 GMT)