Molise : Di Battista torna in piazza per candidato M5S : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Ho deciso di dare una mano in Molise ad Andrea Greco, candidato presidente del Movimento 5 Stelle. Insomma, si torna in piazza”. A scaldare nuovamente i motori è Alessandro Di Battista, che mercoledì 18 sarà a Venafro, in piazza Porta Nuova, alle 21.30, giovedì alle 18 a Trivento, in piazza Calvario, e infine venerdì, alle 18, a Termoli in piazza Monumento e alle 21 chiuderà a Campobasso. L'articolo ...