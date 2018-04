: #UltimOra #Mosca, militari russi trovano a #Duma laboratorio usato dai miliziani per fabbricare armi chimiche… - SkyTG24 : #UltimOra #Mosca, militari russi trovano a #Duma laboratorio usato dai miliziani per fabbricare armi chimiche… - TgLa7 : ++ Militari russi: trovato laboratorio chimico a #Duma ++ 'Usato dai miliziani per creare agenti tossici' - sputnik_italia : Militari russi trovano deposito di sostanze per produzione armi chimiche a #Duma -

affermano di aver trovato un laboratorio, in Siria, usato dai miliziani per fabbricare armi chimiche. "Un laboratorioe undi sostanze chimiche sono stati trovati durante un'ispezione" nella cittadina colpita 10 giorni fa da un presunto attacco.Lo ha detto un portavoce a una tv russa. "Gli specialisti hanno trovato sostanze chimiche bandite e un contenitore di cloro simile a quello usato dai miliziani per mettere in scena il falso attacco",ha aggiunto.(Di martedì 17 aprile 2018)