Milano | trovato scheletro Accanto i documenti di un uomo scomparso nel 1991 di cui aveva

(Di martedì 17 aprile 2018) Il corpo era avvolto in una coperta. Le ossa erano leggermente disassemblate e c’erano tracce di un incendio. Il cadavere, di cui non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, è stato riquesta mattina all’interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a, di fianco alla Stazione centrale. A scoprilo intorno alle 7 è stato un clochard, che stava cercando riparo.alloè stata ritrovata anche una carta d’identità di unnel ’91 e di cui si era già occupata la trasmissione Chi l’ha visto?. Sono in corso accertamenti per determinare se si tratti della stessa persona. Sul caso indaga la polizia. L'articolodi unneldi cuiparlato ‘Chi l’ha visto?’ proviene da Il Fatto Quotidiano.