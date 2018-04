MILANO | RENATO VALLANZASCA IN LIBERTÀ CONDIZIONALE? Tutto iniziò con una tigre nel 1958…

MILANO - Renato Vallanzasca in libertà condizionale?/ "E' profondamente cambiato" : web inferocito : Renato Vallanzasca , la difesa chiede la libertà condizionale: ritorno in aula al Tribunale di Milano . Carcere di Bollate, "è molto cambiato, non progredisce con altra detenzione"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:10:00 GMT)

