Milano | Gentiloni e Casellati inaugurano il Salone del Mobile | ' Qui l' Italia dimostra di

Milano - il saluto di Gentiloni al Salone del Mobile : "Una emozione unica" : L'inaugurazione del premier con la presidente del Senato e il sindaco Sala: "Emozionato sia quanto succede qui, sia per quello che succede a Milano"

Borse europee in rosso. Milano -2%. Crolla Mediaset "I mercati temono Di Maio. No al ritorno al voto" Spreafico ad Affari : "Bene solo se resta Gentiloni" : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdi'; All Share -1,83%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, a 144 punti Segui su Affaritaliani.it

Tensioni a Milano. Renzi abbraccia Gentiloni al corteo Anpi di Roma : Un gruppo di partecipanti al presidio antifascista bloccato dalla polizia metre cerca di raggiungere un comizio di Casapound. Berlusconi propone di «chiudere qualche centro sociale», ed esclude che ci siano «nuovi Mussolini» all’orizzonte. In piazza del Popolo il premier sottolinea il «bellissimo messaggio, un messaggio costituzionale» della manifestazione antifascista...

Milano - scontri a corteo anti CasaPound. Roma - con l'Anpi anche Gentiloni e Renzi. Salvini in piazza Duomo : Roma - Giornata di manifestazioni in molte città italiane: da Roma a Milano e Palermo . Tensioni a Milano al corteo antifascista tra manifestanti e forze dell'ordine. Un gruppo di partecipanti ha ...

Palermo - Roma e Milano cortei sabato/ Anpi - abbraccio Renzi-Gentiloni : "Mai più fascismi - mai più razzismi" : Palermo, Roma e Milano cortei 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale. Anpi, va in scena l'abbraccio Renzi-Gentiloni, slogan:"Mai più razzismi, mai più fascismi"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 15:41:00 GMT)

Gentiloni inaugura a Milano la nuova sede del Cefriel : ... una scommessa vinta, frutto di una politica universitaria lungimirante che aveva intuito, fin da allora, il valore dell'apertura dell'università verso il mondo esterno, verso le imprese e le ...

Università : Gentiloni al Cefriel inaugura nuova sede a Milano (2) : (AdnKronos) - Il Cefriel, fondato nel 1988, è guidato oggi da Alfonso Fuggetta e partecipato da quattro Università - Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi dell’Insubria -, da Regione Lombardia e da diciassette grandi

