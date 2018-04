Milano è molto più vicina a Parigi che a Roma | spiega Stefano Boeri

agi

: Una metropoli internazionale, la città del lavoro e delle opportunità, una comunità solidale. Milano è tutto quest… - BeppeSala : Una metropoli internazionale, la città del lavoro e delle opportunità, una comunità solidale. Milano è tutto quest… - RaiTre : 'Il colpo di fulmine può portare grandi abbagli, è molto interessante invece la costruzione di un amore. Così è sta… - Infoblu_Milano : RT @Infoblu_Roma: #Smartcity in crescita continua con trasporti intelligenti #smartmobility, sensori e #bigdata, sicurezza e #cybersecurity… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Milano fa parte di una rete di città europee,, Londra, Barcellona, Francoforte, con le quali ha più punti in comune che con le altre città italiane importanti, a partire da. E, comein un'intervista all'Agi, architetto e da pochissimo presidente della Triennale, la settimana del salone del mobile è quella in cui questo fenomeno è più evidente. "C'è una rete globale di città e Milano c'è, fa parte di questa specie di grande città diffusa. In questo senso è diversa dae da Torino, ha questa caratteristica che la distingue". Alla vigilia dell'inaugurazione del Salone del Mobile e di tutti gli eventi del "Fuori Salone",non mostra di apprezzare la scelta di posizionare un mega yacht proprio davanti all'entrata della ...