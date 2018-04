Milano è molto più vicina a Parigi che a Roma - spiega Stefano Boeri : Milano fa parte di una rete di città europee, Parigi, Londra, Barcellona, Francoforte, con le quali ha più punti in comune che con le altre città italiane importanti, a partire da Roma. E, come spiega in un'intervista all'Agi Stefano Boeri, architetto e da pochissimo presidente della Triennale, la settimana del salone del mobile è quella in cui questo fenomeno è più evidente. ...