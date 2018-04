Milan | asta in Premier per Suso

Milan -Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Inter no che Inter rompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter . Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions . sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions : ...

Morti sul lavoro - Milan o maglia nera. Fontana : «Basta - ora prevenzione» : Sono Morti il giorno di Pasqua per l'esplosione di un'autoclave in un serbatoio due operai della Ecb Company srl di Treviglio, nel Bergamasco. Le vittime, Giuseppe Legnani di Casirate d'Adda e ...

Milan - complimenti non bastano a Gattuso 'Sconfitta brucia e ora riscatto nel derby' : Milan O - Ormai non è più una questione tecnica, ma di atteggiamento e concentrazione nell'arco dei 90 minuti. Gattuso ha sottolineato questa circostanza al termine della partita di Torino con la ...

Juventus-Milan 3-1 - una grande prova dei rossoneri non basta : Donnarumma sbaglia - i bianconeri mettono le mani sul tricolore : Un grande Milan all'Allianz Stadium non basta: vince la Juventus per 3-1, risultato molto punitivo per i rossoneri, e i bianconeri allungano le mani sullo scudetto. Ora i punti di vantaggio sul Napoli ...