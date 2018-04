Migranti in barca a vela dalla Turchia I due scafisti-skipper vengono fermati

Migranti - in 49 sbarcati in Calabria. Hanno viaggiato su un'imbarcazione di legno : Di nazionalità pakistana, bengalese, libica e indiana, sono stati soccorsi nella notte dalla Guardia Costiera

Migranti : sbarcata ad Augusta nave con 483 persone : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - E' arrivata al porto di Augusta (Siracusa) la nave spagnola Santa Maria con a bordo 483 Migranti, tra cui donne e bambini. I Migranti sono stati soccorsi in tre distinte operazioni. Il mare mosso ha rallentato il viaggio verso il porto di Augusta.

Migranti : sbarcata ad Augusta nave con 483 persone : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – E’ arrivata al porto di Augusta (Siracusa) la nave spagnola Santa Maria con a bordo 483 Migranti, tra cui donne e bambini. I Migranti sono stati soccorsi in tre distinte operazioni. Il mare mosso ha rallentato il viaggio verso il porto di Augusta. L'articolo Migranti: sbarcata ad Augusta nave con 483 persone sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - 39 iracheni sbarcati a Reggio : E' arrivato nel porto di Reggio Calabria il pattugliatore d'altura "Corsi" della Guardia costiera con a bordo 39 Migranti di nazionalità irachena. I Migranti - 36 uomini, due donne e una bambina ...

Migranti : Lampedusa - notte nell’hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – Hanno trascorso la notte nell’hotspot chiuso da una settimana i 72 tunisini sbarcati ieri mattina sull’isola di Lampedusa. Il gruppo di maghrebini è arrivato su una propria imbarcazione. E’ stato il primo sbarco da quando è stata annunciata la chiusura dell’hotspot dell’isola, per eseguire la ristrutturazione della struttura, dopo gli incendi degli ultimi mesi. Nonostante la ...

Migranti : Lampedusa - notte nell'hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Hanno trascorso la notte nell'hotspot chiuso da una settimana i 72 tunisini sbarcati ieri mattina sull'isola di Lampedusa. Il gruppo di maghrebini è arrivato su una propria imbarcazione. E' stato il primo sbarco da quando è stata annunciata la chiusura dell'hotspot dell

Migranti : Lampedusa - notte nell'hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri : Palermo, 3 apr. , AdnKronos, Hanno trascorso la notte nell'hotspot chiuso da una settimana i 72 tunisini sbarcati ieri mattina sull'isola di Lampedusa. Il gruppo di maghrebini è arrivato su una ...

Migranti : Lampedusa - notte nell’hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – Hanno trascorso la notte nell’hotspot chiuso da una settimana i 72 tunisini sbarcati ieri mattina sull’isola di Lampedusa. Il gruppo di maghrebini è arrivato su una propria imbarcazione. E’ stato il primo sbarco da quando è stata annunciata la chiusura dell’hotspot dell’isola, per eseguire la ristrutturazione della struttura, dopo gli incendi degli ultimi mesi. Nonostante la ...

Nave Aquarius sbarca 292 Migranti a Messina : polemiche coi libici : Sono arrivati oggi pomeriggio nel porto di Messina i 292 migranti, di una ventina di nazionalità diverse, salvati in tre operazioni dalla Nave dell'Ong Aquarius noleggiata da Sos Mediterranee e gesti ...

Migranti - nei primi tre mesi gli arrivi diminuiscono del 75% : sbarcati in 6.161 : Continuano a diminuire gli sbarchi di Migranti sulle nostre coste: secondo i dati del Viminale, nei primi tre mesi del 2018 sono giunte via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora maggiore la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono l'81% in meno, 4.399 contro 23.549 nel 2017. In quanto a nazionalità, i più numerosi sono eritrei (1.551) e tunisini (1.187).

Perché le navi delle ong non sbarcano i Migranti a Malta? : Perché gli spagnoli non hanno consegnato i migranti soccorsi ai libici? Esiste un’area di ricerca e soccorso affidata alla Libia? Domande e risposte. Leggi

Migranti - procura di Catania sequestra la nave ong sbarcata a Pozzallo dopo minacce della Guardia costiera libica : La procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove è avvenuto lo sbarco di 218 Migranti. È questo approdo in Italia al centro dell’inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i Migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata ...

Almeno sei Migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche : La Guardia Costiera della Grecia ha recuperato i corpi di sei persone, quattro bambini, una donna e un uomo, al largo dell’isola di Gaidaro, che si trova a poca distanza dalla costa turca. Si pensa che le sei persone siano morte The post Almeno sei migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche appeared first on Il Post.

Migranti - nave ong sbarca a Pozzallo dopo minacce Guardia costiera libica. “Non li avremmo restituiti all’inferno”” : L’odissea della nave di Proactiva Open Arms finisce a Pozzallo, dove 218 Migranti – bambini, donne e profughi in precarie condizioni di salute – sono sbarcati dopo essere rimasti nelle acque del Mediterraneo per 48 ore. La ong spagnola giovedì 15 marzo ha soccorso i Migranti scontrandosi con la Guardia costiera libica, che aveva intimato all’organizzazione di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. ...