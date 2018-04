viktec

: .@_maxcosta “Qual è la cosa migliore che avete fatto con il vostro smartphone? Noi abbiamo creato @ShareTheMealorg… - SEEDSandCHIPS : .@_maxcosta “Qual è la cosa migliore che avete fatto con il vostro smartphone? Noi abbiamo creato @ShareTheMealorg… - viktec_net : Migliore Smartphone a meno di 200 Euro. Ecco i top 4 del 2018. - Comprocellulari : Asus ZenFone 2 Selfie è sicuramente lo smartphone migliore in commercio per i selfie! ???? ?? Rigenerato lo trovi ad… -

(Di martedì 17 aprile 2018)di 200: top 4Scegliere ilsotto i 200è un’opzione sensata se abbiamo un budget limitato o abbiamo bisogno di un secondo cellulare. A ben vedere la cifra a nostra disposizione ci apre un ventaglio di prodotti inaspettato. Non dovremo rinunciare infatti allo schermo Full HD, a 3Gb di RAM (che offrono una più che adeguata fluidità nel multitasking) e a una buona o addirittura ottima fotocamera. Quindi fascia medio-bassa sì ma fino a un certo punto. I 4che vi proponiamo in questa guida all’acquisto sono, a nostro avviso, i migliori attualmente in vendita in Italia con il giusto compromesso tra prestazioni e costo, ma sono molto diversi tra loro, quale sarà quello che fa per voi? Top 4 Smarphone delentro i 200Specifiche e prezzi aggiornati ad aprile ...