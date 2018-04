Michele Lacava | “Domenico Acerenza è già il ‘terzo gemello’ Nuoto vince e atletica no?

oasport

(Di martedì 17 aprile 2018) ESCLUSIVA OA SPORT –, atleta di livello nazionale, allevato nelle fila dell’allora Tourist HotelPotenza, ma agonisticamente cresciuto nel Circolo Canottieri Aniene Roma, dove si è trasferito in tenera età, attualmente è Tecnico Federale al fianco di Walter Bolognani, responsabile del settore nazionale delgiovanile, ed è Docente Nazionale del Settore Istruttori e Tecnici. E’ stato lui ad aver avviato alla pratica natatoria Domenico, atleta nato a Potenza, ma originario di Sasso di Castalda, novello campione italiano sui 400 metri stile libero, ed OA Sport lo ha raggiunto in esclusiva per porgli alcune domande sul talentuoso mezzofondista lucano. Ti aspettavi questo salto di qualità di? Quali sono i fattori che lo hanno portato a spiccare il volo? “In cuor mio sono sempre stato convinto delle sue enormi potenzialità, ...