Metti via il cellulare E la figlia di 12 anni si taglia un polso

Il padre : “Metti via quel cellulare!” - la 12enne si taglia il polso : È la prova che purtroppo nascondersi dietro il paravento di “Metti via quel cellulare” non funziona proprio. Ma neanche un po’. Perché non è lo strumento, il problema, ma gli ambienti digitali a cui dà accesso. E i meccanismi psicologici che alimenta. In quegli ecosistemi i ragazzi costruiscono la loro identità frammentandola su mille bacheche, secondo dinamiche che ormai si sovrappongono in un unico livello di vissuto che sposa digitale e ...

Viaggi & Turismo : “scomMettiamo” ora che sarà una bella estate a Zurigo? : A Zurigo, il terzo lunedì di aprile, si celebra l’arrivo della primavera: un corteo di bambini attraversano la città in costumi storici e di fantasia accanto al cosiddetto “Böögg”, un enorme pupazzo di ovatta bianca come la neve alto più di tre metri che rimanda ad uno degli eventi più spettacolari dell’anno. Durante questa giornata di festa sfilano nella città piena di stendardi le venticinque corporazioni di soli uomini e la società delle ...

Assassin’s Creed Origins avvia un nuovo arco narrativo - la storia di Giunone continua nei fuMetti : La saga di Assassin's Creed, negli anni, ha introdotto numerosi elementi nel calderone della propria trama. A partire dal capitolo Brotherhood, però, aveva introdotto la figura di Giunone, una dei Precursori i cui intenti si sono rivelati malvagi e volti a estinguere la razza umana: una vera e propria villain, che ha provocato dapprima la morte di Lucy e poi, in Assassin's Creed III, quella del povero Desmond, spostando l'attenzione della serie ...

Vai via - Come ti perMetti : il momento dello sputo a Nardella : Lo sputo contro Dario Nardella. Il sindaco di Firenze oggi era sceso in piazza per portare la solidarietà della città alla comunità senegalese, infuriata per la morte di Idy Diene, il connazionale ammazzato al ponte Vespucci da Roberto Pirrone, 65enne italiano residente nel capoluogo Toscano.La protesta della comunità ieri sera era già sfociata in rivolta, con il centro devastato al passaggio del piccolo corteo di circa 100 persone. Oggi la ...

GRANDE FRATELLO NIP/ La nuova edizione al via ad Aprile tra Amici 17 e ScomMettiamo Che? : Il GRANDE FRATELLO Nip torna il 16 Aprile su canale 5: i castin per la ricerca dei concorrenti sono ufficialmente aperti. Chi sarà la conduttrice e l'erede di Federica Lepanto?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Michelle Hunziker condurrà ScomMettiamo che : chi sarà il suo inviato? : Scommettiamo che: chi sarà l’inviato di Michelle Hunziker? Michelle Hunziker tornerà in tv alla guida di Scommettiamo che: a rivelarlo è stato Stefano Orsucci, capo contenuti di Magnolia a Il messaggero. Il titolo definitivo del programma non è ancora stato scelto: Mediaset è ancora indecisa tra Ci puoi scommettere e Scommettiamo che lo fa, in quanto il titolo originale è registrato agli archivi della Rai. Quel che è sicuro è che la ...