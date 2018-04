Meteo | sta per arrivare Apollo | porterà sole e caldo fino al primo maggio

Meteo - arriva la primavera : inizio settimana instabile - poi caldo e finalmente sole : ROMA - Dovremmo quasi esserci, un altro paio di giorni di pioggia e atmosfera da Blade Runner e poi dovrebbe arrivare finalmente la primavera. Quella con il caldo anche la sera, le finestre aperte in ...

Meteo : arrivano l'anticiclone europeo e i primi caldi di stagione : Dopo un inizio di primavera caratterizzato da numerose perturbazioni, nel corso dei prossimi giorni la stagione mostrerà un clima più mite, con una maggiore presenza di sole, dice in una nota il Meteorologo di 3bMeteo.com Francesco Nucera il quale spiega: "Un campo di alta pressione si rinforzerà da metà settimana sull'Europa centrale, favorendo così un periodo meno piovoso e con temperature in deciso aumento, ...

Meteo - arriva la primavera : inizio settimana instabile - poi caldo e finalmente sole : Temporali diffusi fino a mercoledì ma temperature in graduale aumento con picchi fino a 24-25 gradi. Dal 19 l'alta pressione invade l'Italia. Bel tempo anche...

Meteo Piemonte : temperature superiori alla media del periodo questa settimana : Nonostante sulle montagne sia ancora presente la neve, questa settimana in Piemonte sono attese temperature al di sopra della media del periodo e giovedì (secondo quanto prevedono Arpa e la Società Meteorologica Italiana) lo zero termico arriverà a valori estivi (3.400-3.600 metri). Le massime in pianura e bassa collina raggiungeranno i 26°C. E’ un promontorio di alta pressione dal Nord Africa a garantire un periodo caldo e stabile, che ...

SCIENZAinDIRETTA/ Meteorologia : fenomeni violenti - fenomeni complessi. Intervista a Ambrogio Volonté : fenomeni meteorologici violenti e complessi, difficili anche da studiare. Ma la ricerca scientifica più recente apre nuove possibilità per capire come funziona il sistema meteo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 08:25:00 GMT)

Previsioni Meteo - intensa sciroccata in arrivo nel weekend al Centro/Sud con punte massime fino a +28/30°C; a seguire instabilità via via in aumento : 1/13 ...

CRONACA Meteo : tempesta di grandine in Lombardia danni alle cose : Il METEO avverso interessa molte regioni italiane, ve ne abbiamo parlato diffusamente, abbiamo scritto che soprattutto il Nord Italia sarebbe stato interessato da temporali anche di forte intensità. ...

Possiamo fidarci delle previsioni Meteo sul tempo di quest’estate? : (Foto via Pixabay) La speranza è che faccia bel tempo, che ci sia il sole sì, ma che non faccia magari troppo caldo, e che la pioggia non rovini i giorni passati in spiaggia. Con piccole variazioni sul tema, ci si aspetta, o quanto meno si spera, che l’estate da queste parti si presenti per come la immaginiamo. E nell’attesa di vedere effettivamente che tempo farà capita di inciampare in qualche articolo, ascoltare qualche ...

Meteo : “Prepariamoci al peggio”. Italia - cambia di nuovo tutto : in arrivo nubifragi. Come non restare fregati dai temporali (zona per zona) : Piogge, temporali e neve. Il maltempo fa sul serio. La seconda perturbazione della settimana interesserà, a partire da oggi, inizialmente le regioni di Nordovest e, a seguire, parte di quelle centrali. Massima allerta in Liguria, dove potranno verificarsi i fenomeni più intensi, con accumulo totale in 24 ore anche di 100mm di pioggia. Forti piogge – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – saranno possibili anche ...

Meteo Estate 2018 - più TEMPORALI della media e MENO CALDO. Le proiezioni : Nell'approfondimento abbiamo sottolineato come si possa parlare esclusivamente di proiezioni, appunto, non di previsioni METEO, abbiamo rimarcato una serie di sfaccettature di questa scienza che ...

Meteo : torna il maltempo in molte regioni italiane. Prevista neve sulle Alpi : Al Nord-Ovest pioggia in arrivo già dalla mattina di oggi. Poi il cattivo tempo si estenderà gradualmente anche a Emilia, Toscana, Nord-Est, Sardegna e, verso sera, Sicilia. E da domani piogge diffuse in tutto il Settentrione, oltre che sulle isole.Continua a leggere

