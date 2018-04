Messina | Intesa Sp miglior banca Ue grazie accordo con Intrum | In

Plusvalenza e accontenta Draghi Intesa - il colpaccio di Messina Accordo con Intrum - la verità : Lasciato alle spalle il momento critico in cui era necessario fare pulizia di bilancio in modo massiccio, anche a costo di chiedere soldi al mercato per liberarsi delle sofferenze pregresse, le banche italiane stanno iniziando a guardare con sempre maggior interesse agli Npl e alle attività di “servicing” (ossia di gestione delle posizioni creditizie) ad esse collegate. Primo e più interessante esempio in tal senso ...

Intesa Sanpaolo - la campagna d'Europa di Carlo Messina non è senza rischi : Carlo Messina vuol passare alla storia. Sì, perché se all'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo riuscirà l'espansione all'estero – unica lacuna di una carriera finora inappuntabile – saremo in presenza di un'impresa memorabile. Ma questa, va detto, sarà per lui la sfida più difficile, e non è affatto scontato che la strategia riesca, nonostante l'indubbia potenza della prima banca ...

Industria : Messina - ripresa è diseguale - in piano Intesa fondi per chi è in difficoltà : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “La ripresa è in corso e i risultati del rapporto sui distretti produttivi la confermano, ma è una ripresa diseguale. Il nostro è un Paese sostanzialmente forte, con distretti produttivi e imprese eccellenti che competono nell’economia mondiale. Ma c’è disuguaglianza, pensiamo ad esempio al Meridione e alla disoccupazione giovanile”. E’ quanto afferma il ceo di Intesa SanPaolo, ...

Intesa Sanpaolo - Messina : su asset management parliamo con tutti : Teleborsa, - Sull' asset managemen t ci sono colloqui in corso con i più grandi partner potenziali a livello internazionale, ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina , ...