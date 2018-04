Mercedes-AMG C 63 Coupé 2018 | ora anche con il 9 marce

gqitalia

: RT @officialroar: @RadioLiveGP Strategia molto aggressiva (due doppi pit-stop) figlia della consapevolezza dei propri mezzi e niente concor… - RadioLiveGP : RT @officialroar: @RadioLiveGP Strategia molto aggressiva (due doppi pit-stop) figlia della consapevolezza dei propri mezzi e niente concor… - officialroar : @RadioLiveGP Strategia molto aggressiva (due doppi pit-stop) figlia della consapevolezza dei propri mezzi e niente… - carrozLombardi : Aston Martin entra in F1, con Red Bull, a partire da 2018. Si preannuncia una Red Bull motorizzata Mercedes AMG -

(Di martedì 17 aprile 2018) Fino ad un paio di generazioni fa, laC63 AMG era famosa per essere uno dei più inarrestabili mezzi da “traverso” esistenti in commercio. Potentissima e priva, quel tanto che basta, di grip al posteriore da farla sbandierare a destra e a manca ad ogni apertura del gas, era la macchina perfetta per svoltarvi la giornata, ma non la più performante della categoria, una volta in pista. A renderla impacciata, fra i cordoli, contribuiva di certo un cambio automatico decisamente non all’altezza della migliore concorrenza. È per questo che, già a partire dal model year presentato a Parigi nel 2015, è intervenuta su questo modello, e sempre per questo i tecnici tedeschi hanno deciso di lavorare nuovamente sulla trasmissione, per il lancio del nuovo aggiornamento, visto per la prima volta al Salone di New York, nelle scorse settimane. La nuova-AMG C 63 ...