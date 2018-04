Meningite in Italia |  muore donna di 36 anni a Genova

blogo

(Di martedì 17 aprile 2018) Per una grave forma di meningite di origine batterica, è morta unadi 36all'ospedale Evangelico di Voltri nel ponente di. La paziente era stata ricoverata al pronto soccorso domenica pomeriggio, dopo essere arrivata in ospedale con sintomi che hanno fatto immediatamente sospettare una meningite. Laè stata sottoposta agli esami ed al test sul liquor che hanno confermato la diagnosi e l'origine meningococcica dell'infezione. Meningite: 6 sintomi da non ignorare Ecco quali sono i sintomi della meningite da conoscere Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate immediatamente ed è stata trasferita nel reparto di rianimazione in seguito ad un arresto respiratorio, impossibile a quel punto pensare di portarla in un’altra struttura. La famiglia dellaè stata sottoposta a profilassi antibiotica e l’Asl ...