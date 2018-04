: Meloni:no a azioni militari unilaterali - NotizieIN : Meloni:no a azioni militari unilaterali - zazoomblog : Meloni:no a azioni militari unilaterali - #Meloni:no #azioni #militari -

Noi in politica estera abbiamo l'unico faro:la difesa dell'interesse nazionale ch non significa mettere in discussione l'appartenenza alla Nato o le proprie alleanze internazionale, ma la pretesa di ...(Di martedì 17 aprile 2018)