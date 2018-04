Melanoma | pembrolizumab riduce del 43% il rischio di recidiva o morte dopo resezione del

meteoweb.eu

: Melanoma pembrolizumab adiuvante migliora la sopravvivenza senza recidive nello stadio III. AACR2018 - PharmaStar : Melanoma pembrolizumab adiuvante migliora la sopravvivenza senza recidive nello stadio III. AACR2018 - VirgaToto : RT @NIBITSIENA: 'Anti-PD1 pembrolizumab migliora la sopravvivenza libera da recidiva nel melanoma in stadio III operato' #AACR2018 #Maio #I… - ImmunoterapiaSi : RT @NIBITSIENA: 'Anti-PD1 pembrolizumab migliora la sopravvivenza libera da recidiva nel melanoma in stadio III operato' #AACR2018 #Maio #I… -

(Di martedì 17 aprile 2018), terapia immuno-oncologica anti-PD-1,del 43% ildichirurgica delad altoin stadio stadio III. MSD e l’Organizzazione Europea per la Ricerca e la Cura del Cancro (EORTC) hanno presentato i risultati dello studio di fase III EORTC1325/KEYNOTE-054 che ha esaminatoin terapia adiuvante (cioè somministratol’intervento chirurgico) nei pazienti operati per unad altoin stadio III.ha significativamente prolungato la sopravvivenza libera da(RFS),ndo ildidel 43% rispetto a placebo nella popolazione globale dello studio (HR=0,57; IC 98,4%: 0,43-0,74; p<0,0001). Come endpoint primario il tasso di RFS a un anno è risultato pari al 75,4% (IC 95%: 71,3-78,9) convs 61,0% (IC 95%: 56,5-65,1) con placebo. Come ...