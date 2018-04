Meghan Markle e il principe Harry | il primo appuntamento è stato al buio | «Continuava a

Nozze Meghan Markle : vietate le tende - i sudditi protestano : Le prossime Nozze reali tra Meghan Markle e il principe Harry si terranno il prossimo 19 maggio a Windsor, ma già arrivano notizie non proprio confortanti per i sudditi e per tutti coloro che vorranno seguire l'evento più atteso del calendario reale.Da quanto si apprende, la polizia locale ha vietato l'installazione delle tende lungo le vie della città, una soluzione che avrebbero permesso alle migliaia di persone provenienti dal Regno Unito, e ...

Andrew Morton - il biografo di Lady Diana : "Vi racconto la vera Meghan Markle" : Andrew Morton è diventato famoso negli anni Novanta per aver raccontato in una biografia la vita di Lady Diana, in cui rivela gli aspetti segreti della vita della principessa più amata d'Inghilterra. ...

Harry e Meghan Markle - così in una notte tutto iniziò : Un appuntamento al buio, organizzato in una notte londinese di mezza estate 2016. così Harry del Galles, che faceva fatica a trovare l’anima gemella, ha conosciuto Ms Meghan Markle, già stata sposata (col produttore Trevor Engelson) e attrice americana in ascesa. La scintilla è scoppiata all’istante. Ad aggiungere dettagli al primo incontro, a un mese dal matrimonio reale del secolo (sorry, Kate!), è la nuova biografia Meghan: A ...

Meghan Markle e l'ex fidanzato chef : «Non la sopportava più - si sono lasciati per un piatto di pasta» : Il Regno Unito è già impazzito per Meghan Markle, eppure le ultime rivelazioni provenienti dal Canada restituiscono un'immagine non proprio positiva della futura moglie del principe...

Meghan Markle - tutto quello che sappiamo sulla sua beauty routine : A poche settimane dal fatidico sì, in Inghilterra (e non solo!) ormai non si parla d’altro. I riflettori sono puntati costantemente sulla futura consorte del principe Harry e qualunque mossa ella faccia – da come si veste (?) a come si trucca a come si atteggia in pubblico – viene scandagliata al millimetro (pure per un capello bianco!) scatenando un vero effetto Meghan. LEGGI ANCHEMessy bun, il raccolto facile che piace a Meghan ...

E se l’abito di Meghan Markle fosse firmato Burberry? : Manca poco più di un mese al matrimonio più atteso degli ultimi anni. Finalmente il Principe Harry e Meghan Markle convoleranno a nozze, e trattandosi di un vero e proprio matrimonio reale, per quanto il fratellino del Principe William sia, in linea di successione, ben lontano dal trono, le curiosità e i rumor attorno all’evento si fanno, con il progredire del tempo, sempre più frenetici. Tra le scommesse sui dettagli del matrimonio, ...

Katherine Heigl - la Izzie di Grey’s Anatomy è la nuova Meghan Markle : Un personaggio tosto, che coniuga femminilità e grinta, per Katherine Heigl: no, non è (solo) la descrizione della dottoressa Izzie Stevens di Grey’s Anatomy. Conclusa l’avventura al Seattle Grace, la Heigl si è data al cinema e ha continuato con la tv con State of Affairs,, ma e ora è pronta a tornare, dopo la maternità. E a prendere un posto che si è appena liberato- Katherine Heigl e l’addio a Izzie Katherine entra nel cast ...

'La famiglia Markle attende gli inviti alle nozze. Nessuno l'ha ancora ricevuto' - polemica dalla sorellastra di Meghan : Un detto vecchio come il mondo recita "Parenti serpenti". E spesso siamo costretti a constatare che i detti affermano il vero. Quante volte ... Continua a leggere su radio 105

Meghan Markle - la sorella polemizza sul matrimonio : “Non invita la famiglia - ma mille sconosciuti sì” : Un lungo sfogo su Twitter, per pretendere un invito al più prestigioso dei matrimoni dell’anno. [arc id=”618ca109-870a-446e-80e5-fc548aebd6c8″] È quello che ha visto protagonista la sorellastra di Meghan Markle che a tutti i costi vorrebbe la partecipazione al Royal Wedding del prossimo 19 maggio. Si chiama Samantha Grant ed sorella per parte di padre della futura sposa. Il DailyMail ha riportato i tweet infuocati della donna ...

“Meghan Markle nuda - ecco le foto”. Disastro a corte : le immagini (privatissime) dovevano rimanere segrete. E invece escono a pochissimo dalle nozze con Harry. Imbarazzo totale : Meghan Markle bollente. Troppo bollente: ecco perché Buckingham Palace voleva che queste foto, pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi, rimanessero segrete in vista del matrimonio. Matrimonio che, dopo tanti rumor, sta per essere celebrato: meno di un mese e Meghan diventerà la moglie di Harry. Ma in fondo meglio che siano usciti ora questi scatti, prima delle nozze, che dopo, quando la Markle diventerà una principessa consorte e ...

Meghan Markle E PRINCIPE HARRY - LE NOZZE/ Dettagli e costi dell'evento più atteso dell'anno : A poco più di un mese dalle NOZZE reali di MEGHAN MARKLE e del PRINCIPE HARRY, la coppia ha scelto i propri invitati. Curiosità, Dettagli e costi del grande evento(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:52:00 GMT)

“Royal wedding - chi è la damigella d’onore di Meghan Markle”. La sposa ha scelto ‘lei’ - dicono gli insider - che è bella e famosa. E poi anche “Harry si fida” : Le indiscrezioni sull’imminente royal wedding, ormai, sono all’ordine del giorno. Manca una manciata di settimane al 19 maggio, giorno X da segnare sul calendario per gli appassionati di vicende reali perché, a star a sentire il gossip, il matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry sarà davvero speciale. Diverso, quantomeno, dagli ultimi andati in scena. Intanto, e questo è ufficiale, sappiamo che i futuri sposini non ...

“God bless Meghan!”. Il dettaglio ‘sconvolgente’. Manca poco al matrimonio della Markle con Harry - ma un particolare (pazzesco) di questa foto ha scatenato milioni di commenti. “Proprio tu? Ma allora…” : Le nozze si apprestano e i sudditi britannici, mentre aspettano l’arrivo del terzo Royal Baby, già stanno pregustando il giorno delle nozze tra Meghan Markle e il principe Harry. L’attrice americana grazie alla serie Suits aveva ottenuto un grande successo a livello planetario, anche se proprio il suo futuro sposo ha ammesso che prima di fare la sua conoscenza di lei non sapeva nulla. Ma da quel momento è capitolato come una pera cotta: ...