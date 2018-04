Medio Oriente | per Fmi regione mostra serie di criticità strutturali che incidono su

Pena di morte nel 2017 - i numeri calano ma in Medio Oriente le esecuzioni restano centinaia : Meno di mille esecuzioni (per l’esattezza 993) in 23 Stati, ben il 39 per cento in meno rispetto all’anno nero del 2015, e 2591 condanne a morte in 53 Stati, rispetto al record di 3117 fatto registrare nel 2016. La mappa e i dati sulla Pena di morte nel 2017, diffusi il 12 aprile da Amnesty International, inducono a un cauto ottimismo. Dopo due anni di pausa, la tendenza mondiale verso la progressiva riduzione delle esecuzioni e, in ...

Il conflitto globale è lontano Ma così il Medioriente brucia : Roberto Fabbri Passata la buriana - meno pesante di quanto avrebbe potuto essere, e il sollievo registrato off the record in ambienti militari russi lo confermerebbe - resta l'inevitabile domanda: e ...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione”. Rohani : “Porterà distruzione in Medio Oriente” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. L’attacco è stato ordinato a una settimana dal presunto attacco chimico alla città Siriana ...

"L'intervento in Siria può appestare l'intero Medio Oriente". Intervista al generale Franco Angioni : "Quella assunta dall'Italia è una posizione giusta, dettata dalla saggezza e dalla comprensione delle lezioni della storia. Intervenire militarmente in Siria si rivelerebbe una scelta scellerata. La Nato non si tocca. Ma la Nato non può essere promotrice di avventatezza". A sostenerlo, in questa Intervista esclusiva concessa all'HuffPost, è il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud ...

La partita italiana in Medio Oriente : Una serie di episodi in queste ore ci aiuta a delineare lo scacchiere geopolitico in Siria e in Medio Oriente. Innanzitutto il passo indietro di Donald Trump ("non ho mai detto che ci sarebbe stato un attacco"), che se non indica una distensione dei rapporti, mostra sicuramente un quadro diverso rispetto alle 24 ore precedenti.Ieri Vladimir Putin ha chiamato Netanyahu chiedendogli di evitare azioni che possano destabilizzare la regione, segno ...

Borse in rosso guardano a tensioni in Medio Oriente : Teleborsa, - Si chiude in rosso la seduta finanziaria delle principali Borse europee, sulla scia delle tensioni geopolitiche tra la Russia e gli Stati Uniti per la Siria. Dopo gli attacchi russi al ...

“Cacciatorpediniere Usa verso la Siria”. Venti di guerra in Medio Oriente. Trump : risposta forte : Il cacciatorpediniere Donald Cook della marina militare Usa ha lasciato il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque territoriali siriane. Lo scrive il quotidiano turco Hurriyet. Ieri, dopo la riunione del suo gabinetto, Trump aveva annunciato azioni entro 24 o 48 ore: questa sarebbe la prima mossa per un’offensiva ...

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente (salvo ripensamenti) : Il presidente americano ha recentemente annunciato l’intenzione di ritirare le truppe spiegando che «non abbiamo ottenuto niente in Medio Oriente se non 7mila miliardi di dollari spesi in 17 anni». Ma c’è il pericolo che, una volta ritirati i militari, l’Isis possa riorganizzarsi e rialzare la testa....

Roma - tentano di esportare anti drone in Medio Oriente : arresti domiciliari per un ingegnere e un imprenditore romano : Avevano progettato e realizzato un sistema anti drone con l'obiettivo poi di venderlo ed esportarlo in Medio Oriente: due arresti. I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza...

Nei conflitti in Medio Oriente degli ultimi anni sono morte 1 - 5 milioni di persone - : "Secondo alcuni esperti, i conflitti in Medio Oriente hanno causato la morte di circa 1,5 milioni di persone, e hanno creato più di 15 milioni di rifugiati nel quadro di un indebolimento e della ...

