studiocataldi

: Medicina ayurvedica e responsabilità del medico: letture deformanti di una sentenza che non… - StudioCataldi : Medicina ayurvedica e responsabilità del medico: letture deformanti di una sentenza che non… - robertocataldi : MEDICINA AYURVEDICA E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO: LETTURE DEFORMANTI DI UNA SENTENZA CHE NON È DI ASSOLUZIONE La Co… - FIMMGMantova : RT @dottoremaevero: Dottore, ma è vero che... La medicina ayurvedica cura? -

(Di martedì 17 aprile 2018) Ebbene, l'uomo che era stato l'autore di quel capolavoro ch'è Un indovino mi disse , optò per la "scienza". Pratiche non convenzionali e rimedi che non possiedono evidenza scientifica possono essere ...