Blastingnews

: Mauro, arriva l'elogio sorprendente ad un giocatore dell'Inter - ArmandoAreniell : Mauro, arriva l'elogio sorprendente ad un giocatore dell'Inter - lavocedelne : Variante strada Rolle, l’assessore Gilmozzi risponde all’interrogazione provinciale: priorità all’ambiente… - Marco_Scarcia : RT @donatocerullo: Cambiasso: 'In Argentina c'è abbondanza di attaccanti. Lautaro Martinez? Molto bravo, più simile a Higuain che a Icardi.… -

(Di martedì 17 aprile 2018) In casa #c'è ancora un po' di amarezza per il pareggio per 0-0 contro l'Atalanta di sabato sera che, alla luce di quanto successo ieri nel derby di Roma tra Lazio e Roma, rappresenta una vera e propria occasione persa. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è salita a 60 punti ed è rimasta al quinto posto, mentre con un successo sarebbe salita a 62 e avrebbe superato contemporaneamente le due squadre romane che, dopo il pareggio di ieri a reti inviolate, sono salite a 61 punti. Nella prossima partita, però, potrebbe esserci un altro turno a favore dei nerazzurri, impegnati in casa contro il Cagliari VIDEO nell'anticipoa trentatreesima giornata domani sera, mentre la Lazio dovra' affrontare la delicata trasferta al Franchi di Firenze, contro la Fiorentina. Turno agevole, invece, per la Roma, che sara' impegnata in casa contro il Genoa. Un match, quello contro i ...