Maurizio Martina offre il Pd al M5s | ' Un piano in tre punti' E i grillini ci stanno

Maurizio Martina : "Impossibile un confronto con i 5 Stelle" : "Leggo che il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ritiene il Pd 'responsabile del fallimento delle politiche di questi anni'. È chiaro che queste parole dimostrano l'impossibilità di un confronto con noi. Finiscano con i tatticismi esasperati, con la logica ambigua dei due forni come se non contassero nulla i programmi e la coerenza ideale, e dicano chiaro se sono in grado di assumersi una qualche responsabilità ...

L'Assemblea nazionale del PD per la scelta del nuovo segretario sarà il prossimo 21 aprile e Maurizio Martina ha detto di volersi candidare. In un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, Martina ha scritto: « L'assemblea nazionale del Partito Democratico

"Con la destra no". Maurizio Martina a Circo Massimo : "Pd? Ci vorrà un anno per ripartire" : "Non è auspicabile" un voto anticipato, "non è auspicabile" un Governo M5S-Lega. La linea del Pd non cambia, dice Maurizio Martina a Circo Massimo, è il tempo di stare all'opposizione. Ma la logica dice che se questi esiti non vengono considerati auspicabili, serviranno i voti del Pd per formare un Governo. E Martina ha una certezza: "Non c'è possibilità per il Pd di dialogare con la destra e Salvini, ...